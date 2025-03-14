Астрономы открыли 128 новых спутников Сатурна: теперь их больше, чем у Юпитера

Межпланетное соперничество за количество спутников в Солнечной системе, похоже, завершилось: Сатурн снова уверенно опередил Юпитер. Группа ученых обнаружила 128 ранее неизвестных спутников этой планеты, что официально признано Международным астрономическим союзом (IAU).

Теперь общее количество известных спутников Сатурна составляет 274, оставляя Юпитер далеко позади с 95 спутниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение IAU.

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Как было совершено открытие

Первые предположения о наличии новых спутников возникли еще в период с 2019 по 2021 год, когда астрономы обнаружили 62 таких объекта. Однако в то время также были замечены другие малые небесные тела, которые еще не могли быть официально классифицированы.

Мы знали, что эти объекты, вероятно, являются спутниками, и что, возможно, их еще больше. Поэтому в 2023 году мы в течение трех месяцев наблюдали за теми же участками неба,

– объяснил астроном Эдвард Эштон из Академии Синика (Тайвань).

Результаты подтвердили догадки ученых: было обнаружено 128 новых спутников. По словам Эдварда Эштона, "Юпитер вряд ли сможет догнать Сатурн в этом соревновании".

Особенности новых спутников

Обнаруженные спутники не похожи на знакомую нам Луну. Они небольшие, неправильной формы – картофелевидные луны, размером всего несколько километров. Такие объекты относят к нерегулярным спутникам.

Ученые считают, что эти спутники – остатки древней группы небесных тел, которые когда-то попали в орбиту Сатурна. Дальнейшие столкновения привели к их измельчению, что и объясняет большое количество малых обломков.

А тем временем аппарат компании Firefly Aerospace – Blue Ghost, успешно высадился на Луну и даже прислал историческое видео посадки . Он будет применять 10 научных инструментов NASA для изучения лунного реголита.

Следы древнего космического столкновения

По мнению исследователей, одно из таких столкновений могло произойти около 100 миллионов лет назад – в космическом масштабе это совсем недавно. Местоположение новых спутников подтверждает эту теорию: они расположены в Норвежской группе – это спутники, которые движутся в обратном направлении к вращению Сатурна, имеют наклоненные и эллиптические орбиты и расположены за пределами колец планеты.

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Таким образом, открытие помогает не только обновить статистику спутников Сатурна, но и лучше понять историю его космического окружения и прошлые катастрофические события.