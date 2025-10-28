Что рассказали кости?

Исследователи подтвердили, что скелет, обнаруженный еще в 1915 году на острове Маргит, принадлежит Беле Ростиславовичу – сыну галицкого князя Ростислава и внуку венгерского короля Белы IV. Это стало возможным благодаря анализу древней ДНК, которая указала на его родство с династией Рюриковичей и венгерскими монархами. Это первый случай в истории, когда личность средневекового европейского правителя удалось не только подтвердить генетически, но и воссоздать картину его гибели, пишет 24 Канал со ссылкой на Nauka.ua.

Ученые провели комплексный анализ останков. Изотопное исследование костей и зубного налета показало, что рацион князя был типичным для знати того времени и состоял преимущественно из животного белка и злаков. Благодаря этому удалось точно установить время смерти – середина XIII века, а именно 1272 год.

Наиболее шокирующие детали раскрыл анализ травм. На черепе и костях туловища было обнаружено 26 ранений, нанесенных по меньшей мере тремя нападающими. Атака была скоординированной: один убийца наносил удары спереди, а двое других - по бокам. Злоумышленники использовали два вида оружия: саблю и длинный "полутораручный" меч, говорится в исследовании, опубликованном на страницах Forensic Science International: Genetics.

На предплечьях Белы Ростиславовича остались следы, характерные для самозащиты. Глубина и характер ран свидетельствуют, что в момент нападения он был без доспехов, что делало его абсолютно беззащитным. Это указывает на то, что нападение было внезапным и спланированным.

Чрезвычайная жестокость расправы говорит о сильном межличностном конфликте или политической вражде. Ученые считают, что убийство было политически мотивированным, ведь Бела Ростиславович был одним из ближайших родственников короля Ласло IV и, соответственно, потенциальным конкурентом в борьбе за венгерский престол.

Немного генеалогии

Бела из Мачо, как уже отмечалось, был сыном Ростислава Михайловича. Сам Ростислав был князем Новгородским, Галицким, Луцким и Черниговским. Когда он не смог укрепить свою власть в Галиче, то отправился ко двору короля Венгрии Белы IV и женился на дочери короля Анне.

Так он стал герцогом в венгерском банате Мачо (административное подразделение средневекового Венгерского королевства), а впоследствии передал этот титул сыну Беле. Когда герцог Ростислав умер в 1262 году, его земли были разделены между его сыновьями: Бела унаследовал Мачовский банат (включая Белград и Браничевскую провинцию), а его брат Михаил унаследовал часть Боснии.

В дальнейшем его ждали территориальные споры и многочисленные войны, которые не всегда заканчивались в его пользу. В конце Белу, согласно имеющимся данным, убили люди, которые ранее поддерживали его деда, короля Белу IV, поскольку он был ближайшим взрослым родственником мужского пола молодого короля, в случае смерти которого власть перешла бы к Беле.