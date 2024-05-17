Что такое сфера Дайсона

Физик-теоретик Фримен Дайсон впервые предложил эту концепцию в 1960 году. Общая идея заключается в том, что технологически высшие инопланетные цивилизации могут строить гигантские структуры вокруг своих родных звезд или вокруг черных дыр, чтобы собирать гигантскую энергию этих объектов и способствовать дальнейшему развитию своих цивилизаций.

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Такая структура выглядит как огромная клетка шарообразной формы, которая окружает звезду, фактически удерживая ее внутри себя. В другом варианте это может быть рой гигантских зеркал или кольцевые станции, разбросанные вокруг объекта. Это не обязательно должна быть цельная сфера, она может состоять из отдельных элементов, синхронизированных на определённом расстоянии друг от друга так, чтобы не заблокировать свет от звезды до планеты строителей.



Один из вариантов сферы Дайсона, показан в игре Stellaris / Фото Paradox Development Studio, Tantalus Media

И пока одни ученые спорят о вероятности того, что любая цивилизация когда-нибудь станет достаточно развитой, чтобы построить такие гигантские сооружения, другие исследователи считают, что сферы Дайсона действительно могут существовать. Более того, мы, вероятно, сможем их заметить. Дело в том, что если бы сфера Дайсона окружала инопланетную звезду, тепло от этой звезды повлекло бы нагрев самой сферы и вызвало бы большое количество инфракрасного излучения.

Поэтому охотники за сферами Дайсона ищут в спектрах далеких звезд всплески этих длин волн, известные как инфракрасное избыточное излучение (IEE). Они являются одной из ключевых техносигнатур, которые ищут астрономы, охотящиеся за инопланетными цивилизациями – наряду со странными радиосигналами, парниковыми газами в атмосфере и искусственным светом.

Что уже нашли

В новом исследовании, опубликованном 6 мая, ученые использовали компьютерную программу для поиска IEE среди более 5 миллионов звезд нашей галактики, которые исследовали различные обсерватории, в частности космический аппарат Gaia Европейского космического агентства, широкоугольный инфракрасный телескоп NASA (WISE) и Two Micron All-Sky Survey (2MASS).

В результате программа обнаружила семь убедительных кандидатов на звезды, связанные со сферой.

Все семь звезд, выделенных исследованием, являются М-карликовыми звездами — классом звезд главной последовательности, которые меньше и тусклее Солнца. Все они расположены в пределах 1 000 световых лет от Земли.

Это не единственное недавнее исследование, направленное на выявление потенциальных IEE. Почти идентичное исследование, которое было загружено 27 марта на сервер препринтов arXiv, также проанализировало около 5 миллионов звезд, обследованных Gaia, WISE и 2MASS, и выявило 53 потенциальных кандидата. Однако неясно, ли оба исследования анализировали один и тот же набор данных. Мартовская статья еще не прошла рецензирование.

В обоих исследованиях ученые учли факторы, которые могут повлечь ложноположительные результаты, такие как туманности вокруг звезд. Однако невозможно полностью исключить другие объяснения, такие как экстремальные мусорные диски — большие облака камней и пыли, остающиеся после столкновений между экзопланетами, которые так же перегреваются своими родными звездами, пишут исследователи.

Они говорят, что следующим шагом будет проведение дальнейших наблюдений за недавно обнаруженными звездами-кандидатами с помощью более мощных инструментов, таких как космический телескоп Джеймса Вебба, для получения более точных показаний и поиска других признаков разумной внеземной жизни в этих системах.