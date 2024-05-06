Пока технология масштабирована только до размера маленькой батарейки монетного типа, которая может заряжаться "за секунды". Но разработчики планируют увеличивать ее размеры для использования в различных сферах.

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Как это работает

Соединив анодные материалы, используемые в обычных батареях, с катодами от суперконденсаторов — батарей, которые могут хранить и отдавать энергию с очень высокой скоростью, — ученые создали новый тип натрий-ионного аккумулятора, который предлагает как высокую емкость, так и возможность быстрой зарядки, не жертвуя ничем.

Они искали способ преодолеть нынешние ограничения натрий-ионных накопителей энергии, которые рекламируются как альтернатива литий-ионным батареям, и описали свои выводы в исследовании, опубликованном 29 марта. Дело в том, что до сих пор такие аккумуляторы имели меньшую выходную мощность и емкость, чем литий-ионные. К тому же они заряжались дольше, что ограничивает их потенциальное применение. Поэтому ученые поставили цель устранить недостатки.

По словам исследователей, натрия в их батарейках примерно в 1000 раз больше, чем лития. Это делает их потенциально более дешевыми и более устойчивыми в производстве, чем литий-ионные батареи, которые сейчас используются для питания большинства электромобилей и всей нашей мелкой электроники. К тому же литий является очень дорогим, его добыча контролируется лишь несколькими странами, и является предметом для политического шантажа.

Поэтому ученые создали свой прототип, разработав новый тип анода из ультрадисперсных частиц сульфида железа, встроенных в легированный серой углерод и графен. Это улучшило проводимость и накопление энергии.

Для катода они использовали "цеолитный имидазолатный каркас" (ZIF) – тип металлоорганического каркаса, который сочетает ионы металлов с органическими молекулами для создания пористой, кристаллической структуры. Это улучшило скорость зарядки аккумулятора.

По словам исследователей, собранная ячейка способна хранить больше энергии на единицу своего веса, чем существующие натрий-ионные аккумуляторы, и может заряжать и разряжать энергию намного быстрее, превышая производительность существующих технологий более чем в 100 раз.

Батарея сохраняла эффективность и производительность на протяжении 5 000 циклов заряжания и разряжания, что свидетельствует, что ее можно использовать многократно в течение длительного периода без износа.

Это имеет решающее значение для применений, где батареи должны работать длительное время без деградации, например, в сетевых системах хранения энергии и электромобилях.

Для сравнения, много литий-ионных аккумуляторов, используемых в коммерческих ноутбуках, например, могут выдержать лишь до 500 циклов зарядки, прежде чем начнут деградировать.