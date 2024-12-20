Украинцы временно не смогут воспользоваться рядом важных услуг в Дії

Пользователи мобильного приложения Дія временно потеряли доступ к ряду важных услуг. Это произошло из-за технических работ по обновлению государственных реестров Министерства юстиции Украины. Об ограничении в доступе к сервисам сообщили представители Дії.

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" сейчас проводит технические работы, что делает невозможным доступ к сервисам, которые получают данные из государственных реестров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал Дія.

Смотрите также В США могут запретить роутеры TP-Link: сейчас идет расследование

На портале напомнили, что приложение не сохраняет личные данные пользователей, а только получает их в реальном времени из соответствующих реестров. Поэтому любое обновление этих систем автоматически влияет на доступность услуг в Дії.

Список недоступных услуг

Из-за обновления реестров временно недоступны следующие ключевые услуги:

Регистрация и внесение изменений для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО);

Услуги по перерегистрации автомобилей;

Бронирование работников для критической инфраструктуры;

Сервис "еВідновлення" для получения компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье;

Получение выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ЕГР);

Регистрация актовых записей гражданского состояния (рождение, смерть, брак и т.д.);

Сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;

Услуги, связанные с Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Реестром обременений движимого имущества.

Когда доступ восстановят

Отмечается, что после завершения технических работ доступ ко всем сервисам будет восстановлен в полном объеме. О завершении работ и возвращении доступа к услугам пользователей сообщат через официальные каналы и страницы в социальных сетях.

Рекомендации для пользователей

Граждан призывают воздержаться от попыток оформления услуг, которые зависят от работы государственных реестров, до завершения технических работ. Представители Дії обещают оперативно информировать о восстановлении работы всех услуг и доступность сервисов.

Смотрите также Крупнейшую соцсеть США снова оштрафовали в Европе на 251 миллион евро

Напомним, что недавно государственные реестры Украины подверглись масштабной кибератаке, что также могло повлиять на их стабильность и доступность.