Насколько близка была нацистская Германия к созданию ядерной бомбы

Инспекторша по радиационной безопасности обнаружила урановый брусок размером 5 сантиметров в ящике покойного преподавателя геологии во время уборки его кабинета. Эта находка положила начало масштабному расследованию, которое полностью изменило представления о немецкой ядерной программе времен Второй мировой войны, пишет Science.

Ранее физики предполагали, что нацистская Германия могла бы создать работающий реактор, если бы объединила свои разрозненные ресурсы. Однако новые измерения уцелевших урановых кубов, архивные документы и компьютерное моделирование показали, что у немцев не было никаких шансов на успех.

Почему реактор B8 потерпел крах

Основой исследования стал эксперимент B8, который группа физика Вернера Гейзенберга собрала в конце войны в подвальной лаборатории городка Хайгерлох. Ученые подвесили 664 урановых куба на цепях в тяжелой воде и окружили их графитовым отражателем. Целью эксперимента был запуск самоподдерживающейся цепной реакции, которая открыла бы путь к производству плутония.

Однако новое моделирование Патрика Парка из Принстонского университета доказало, что реактор B8 имел коэффициент размножения нейтронов всего 0,94, тогда как для запуска реакции требуется показатель не менее 1,0. Для достижения критичности физикам потребовалось бы не менее 3,1 тонны урана и 3,5 тонны тяжелой воды. Это в несколько раз превышало имеющиеся запасы эксперимента, в котором было всего по 1,5 тонны каждого вещества.

Дефицит ресурсов и мифы о саботаже

Несмотря на все попытки, нацистская Германия не смогла собрать необходимое количество материалов. Производство тяжелой воды на заводе Norsk Hydro в оккупированной Норвегии остановили норвежские диверсанты в феврале 1943 года, а удар по комплексу нанесли американские бомбардировщики позже в том же году. Общие запасы урана во всей стране были на 20 % меньше потребности, а дефицит тяжелой воды достигал 80 %.

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После войны Вернер Гейзенберг утверждал, что реактор был близок к успеху, и намекал, что якобы намеренно сдерживал разработки. Однако исследователи не нашли никаких подтверждений этой версии. Лгал ли он, ошибся ли и сам поверил в эту ложь – неизвестно.

Это создает целостную картину, объединяющую измеримые доказательства, результаты моделирования и данные из архивов,

– говорит физик из Дармштадтского технического университета Мальте Геттше.

Таким образом, новые научные данные окончательно опровергли миф о потенциальной атомной угрозе со стороны Гитлера. Немецкий ядерный проект распался из-за нехватки ресурсов, технологических ошибок и жесткой конкуренции между исследовательскими группами.