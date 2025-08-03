В воскресенье, 3 августа, в сети заявили о сбое в приложении Дія. Инициатор создания приложения рассказал об обновлении, которое ввели ночью.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о сбое в Дії?

В воскресенье, 3 августа, около 9 утра пользователи Дии сообщили об ошибке, которая возникает на экране при запуске приложения. "К сожалению, произошла ошибка", – говорило приложение.

Он призвал перезагрузить с помощью опции "Попробовать еще", однако ситуация не менялась.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что команда Дії обновила сертификаты шифрования SSL.

Мы делаем это регулярно, ведь Дия должна быть не только удобной, но и безопасной,

– подчеркнул он.

Федоров призвал пользователей обновить приложение через Play Market или Apple Store – и пользоваться цифровыми документами и услугами.

Сбой в действии / Скриншот 24 Канала

Напомним, что 26 апреля произошел сбой в работе нескольких электронных сервисов, в частности в приложениях "Новой почты" и Дії. Пресс-службы заявляли, что это не было хакерской атакой, сервисы временно не работали в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

Также тогда в "Ощадбанке" произошел сбой в работе одного из крупных центров обработки данных. Председатель правления акционерного общества Сергей Наумов говорил, что проблемы касались не только "Ощадбанка", но и многих других компаний.