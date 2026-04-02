В Минцифры назвали следующий город, где появится 5G
- Киев станет следующим городом в Украине, где будет запущено 5G, после успешных пилотов во Львове, Бородянке и Харькове.
- Более полумиллиона украинцев уже протестировали 5G, который обеспечивает высокую скорость и стабильность связи.
В Украине успешно стартовал пилотный 5G в нескольких городах. Киев станет следующим, где он будет запущен.
Уже есть договоренность с операторами о четком дедлайне. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько в интервью “РБК-Украина".
Что известно о 5G в Украине?
3G полностью в Украине заменят до 1 января 2031 года.
Мы заложили такой длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел абсолютно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Наоборот – 4G является базой для развертывания 5G,
– объяснил Прибитько.
Пилотный 5G уже работает во Львове, Бородянке и с 14 февраля в Харькове.
По словам представителя Минцифры, уже более полумиллиона украинцев протестировали 5G.
Обратите внимание! Для использования 5G нужен совместимый смартфон и активация функции в настройках. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.
"Трафик вырос в разы. Благодаря высокой скорости абоненты смотрят видео в высоком качестве, мгновенно загружают тяжелые файлы и работают с облачными сервисами прямо с телефона. Но самое главное достижение пилота – это стабильность. Несмотря на резкий скачок нагрузки на сеть, качество связи не упало. Это и есть главная ценность 5G: сеть выдерживает большое количество активных пользователей одновременно без потери скорости", – рассказал он.
По Киеву, то никаких регуляторных преград со стороны государства нет.
Сейчас продолжается технический этап запуска 5G в столице. Мобильные операторы заказывают оборудование и финализируют локации для базовых станций, чтобы покрытие было максимально качественным.
5G в Украине: последние новости
В Харькове запустили 5G прямо во время свадьбы 14 февраля. Первыми его протестировали молодожены Владислав и Екатерина.
А вот впервые в Украине 5G запустили во Львове. Этот город выбрали потому, что там один из самых высоких показателей распространения смартфонов с поддержкой 5G.
Впоследствии пилотный проект охватил Бородянку. Там развитие новой связи сочетают с восстановлением общины после разрушений, вызванных Россией.