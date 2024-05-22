Детали документа
Документ № 10265, гарантирует, что украинцы смогут пользоваться услугами мобильной связи на территории ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев.
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Аналогично, европейские граждане смогут пользоваться теми же преимуществами, находясь в Украине.
Эта инициатива является частью более широкой стратегии Украины, направленной на гармонизацию ее системы электронных коммуникаций со стандартами ЕС, фактически присоединяясь к единому роуминговому пространству ЕС Roam-Like-At-Home (RLAH).
Ожидается, что это упростит коммуникацию для путешественников и укрепит экономические и социальные связи между Украиной и ЕС. Законодательство гармонизирует национальное законодательство с директивами ЕС, обеспечивая совместимость украинского законодательства в сфере электронных коммуникаций с законодательством ЕС.
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