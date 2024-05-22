Деталі документа

Документ № 10265, гарантує, що українці зможуть користуватися послугами мобільного зв'язку на території ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців.

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Аналогічно, європейські громадяни зможуть користуватися тими ж перевагами, перебуваючи в Україні.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії України, спрямованої на гармонізацію її системи електронних комунікацій зі стандартами ЄС, фактично приєднуючись до єдиного роумінгового простору ЄС Roam-Like-At-Home (RLAH).

Очікується, що це спростить комунікацію для мандрівників та зміцнить економічні та соціальні зв'язки між Україною та ЄС. Законодавство гармонізує національне законодавство з директивами ЄС, забезпечуючи сумісність українського законодавства у сфері електронних комунікацій із законодавством ЄС.

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Європейська Комісія продовжила безкоштовний роумінг для українських користувачів ще на один рік у липні 2023 року. Таке продовження стало можливим завдяки угоді між сімома українськими та 22 європейськими мобільними операторами, яка створила основу для продовження доступного зв'язку.