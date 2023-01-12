Появилась запись большой аварии, спровоцированной Tesla – на видео вероятная причина ДТП

24 ноября 2022 года в США автомобиль Tesla на мосту между Сан-Франциско и Оклендом спровоцировал аварию с участием восьми машин. Из отчета полиции было не понятно, что произошло, но теперь появилось видео, по всем признакам указывающее на очередной случай так называемого "фантомного торможения" Tesla, когда машина внезапно останавливается без видимых причин.

На кадрах видно, как автомобиль Tesla остановился во время движения на своей полосе в туннеле, хотя никаких препятствий перед ним не было. Следовавшие автомобили не успели затормозить, чтобы предотвратить столкновения, и несколько человек получили незначительные травмы.

Читайте на сайте Pepsi только что купила новый грузовик Tesla Semi, а он уже сломался

Будь скорость движения выше, жертв было бы не избежать, но в этом случае все обошлось, хотя проблема осталась.

Масштабная авария спровоцирована Tesla: смотрите видео

Автопилот Tesla

Илон Маск стремится добиться разрешения, чтобы водителям с работающим автопилотом разрешили убирать руки с руля. Сегодня инструкции требуют от водителя быть готовы к включенному автопилоту и в случае опасных ситуаций мгновенно брать управление на себя, для чего руки должны быть постоянно на руле.

Интересно Будущий конкурент Tesla: в сети появились первые фото электромобиля Xiaomi

По словам водителя Tesla, во время инцидента на мосту функция FSD (Full Self-Driving) была активирована. Но он не объяснил или это не попало в публичное пространство, почему не взял управление на себя, когда стало ясно, что что-то пошло не так.