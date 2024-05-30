Почему видео YouTube внезапно переходили в конец

Напомним, пользователи заметили, что ролики, которые они запускают, в какой-то момент внезапно перескакивают в самый конец или зависают прямо посреди воспроизведения. В некоторых случаях аналогичное случалось тогда, когда зрители пытались перемотать видео на тот или иной отрезок.

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Они посетили Reddit, чтобы поделиться своим опытом сбоев, но обнаружили, что таких случаев уже очень много. Люди обвинили YouTube в умышленном создании проблем, которые странным образом переставали появляться, когда отключали блокировщик рекламы. Поэтому в этом увидели хорошо продуманный шаг Google, чтобы остановить людей от использования блокировщиков.

YouTube действительно принимает определенные меры, чтобы заставить пользователей смотреть рекламу или покупать подписку без рекламы. Так, ранее компания объявила, что будет закрывать просмотр видео, если будет обнаруживать в браузере блокировщик. Эта функция еще не вышла из периода тестирования, но в последней своей версии она позволяла просмотреть три видео, после чего плеер перекрывался баннером и оповещал о необходимости выключить блокировщик рекламы.

Поэтому когда пользователи заметили, что их видео внезапно завершаются и об этом начали писать все профильные СМИ, Google вышла с комментарием, чтобы прояснить ситуацию. Компания говорит, что проблема не связана с борьбой против блокировщиков рекламы, а вызвана процессами, направленными на обеспечение улучшенной производительности. Компания еще раз подчеркнула, что использование блокировщиков рекламы все еще не приветствуется и противоречит условиям предоставления услуг, а также предложила способы, как можно разрешить показ рекламы одновременно с имеющимися блокировщиками на своей странице технической поддержки.

В объяснении платформы все обвинения были отвергнуты:

Блокировщики рекламы нарушают Условия использования YouTube, и мы уже давно призываем пользователей поддержать своих любимых создателей, разрешив рекламу на YouTube или попробовать Premium для просмотра без рекламы. Не связанное с этим стремление повысить производительность и надежность YouTube может привести к неоптимальным условиям просмотра для пользователей, которые заблокировали рекламу,

– говорится в пояснении.

Стало ли после этого понятнее? На самом деле совсем нет. Компания не объясняет, каким образом оптимизация производительности взаимодействует с блокировщиками рекламы, но ясно одно: хотя YouTube и не стоит за этим напрямую, все же опосредованно он сам привел к такому результату, добавляя конфликтующий код.

Это означает, что, вероятно, довольно быстро проблема может быть исправлена, но для этого разработчикам блокировщиков нужно будет найти, что именно мешает работе их расширений, а затем внести изменения.