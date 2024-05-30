Чому відео YouTube раптово переходили в кінець

Нагадаємо, користувачі помітили, що ролики, які вони запускають, у якийсь момент раптово перескакують у самий кінець або зависають просто посеред відтворення. У деяких випадках аналогічне траплялося тоді, коли глядачі намагалися перемотати відео на той чи інший відрізок.

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Вони завітали на Reddit, щоб поділитися своїм досвідом збоїв, але виявили, що таких випадків уже дуже багато. Люди звинуватили YouTube у навмисному створенні проблем, які дивним чином переставали з'являтися, коли відключали блокувальник реклами. Тож у цьому побачили добре продуманий крок Google, щоб зупинити людей від використання блокувальників.

YouTube дійсно вживає певних заходів, щоб змусити користувачів дивитися рекламу або купувати підписку без реклами. Так, раніше компанія оголосила, що буде закривати перегляд відео, якщо виявлятиме в браузері блокувальник. Ця функція ще не вийшла з періоду тестування, але в останній своїй версії вона дозволяла переглянути три відео, після чого плеєр перекривався банером і сповіщав про необхідність вимкнути блокувальник реклами.

Тож коли користувачі помітили, що їхні відео раптово завершуються й про це почали писати всі профільні ЗМІ, Google вийшла з коментарем, щоб прояснити ситуацію. Компанія каже, що проблема не пов'язана з боротьбою проти блокувальників реклами, а викликана процесами, спрямованими на забезпечення покращеної продуктивності. Компанія ще раз підкреслила, що використання блокувальників реклами все ще не вітається й суперечить умовам надання послуг, а також запропонувала способи, як можна дозволити показ реклами одночасно з наявними блокувальниками на своїй сторінці технічної підтримки.

У поясненні платформи всі звинувачення були відкинуті:

Блокувальники реклами порушують Умови використання YouTube, і ми вже давно закликаємо користувачів підтримати своїх улюблених творців, дозволивши рекламу на YouTube або спробувати Premium для перегляду без реклами. Не пов'язане з цим прагнення підвищити продуктивність і надійність YouTube може призвести до неоптимальних умов перегляду для користувачів, які заблокували рекламу,

– йдеться в поясненні.

Чи стало після цього зрозуміліше? Насправді зовсім ні. Компанія не пояснює, яким чином оптимізація продуктивності взаємодіє з блокувальниками реклами, але ясно одне: хоча YouTube і не стоїть за цим напряму, все ж опосередковано він сам призвів до такого результату, додаючи конфліктуючий код.

Це означає, що, ймовірно, досить швидко проблему може бути виправлено, але для цього розробникам блокувальників потрібно буде знайти, що саме заважає роботі їхніх розширень, а потім внести зміни.