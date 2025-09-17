Новое исследование утверждает, что вероятность увидеть взрыв черной дыры в ближайшие десять лет достигает 90%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование физиков з Университета Массачусетса в Амгерсте.

Возможен ли взрыв черной дыры в ближайшие годы?

Подобные события считались почти недостижимыми для наблюдения – предполагалось, что они происходят примерно раз в 100 тысяч лет. Однако обновленные модели показали: взрыв может случаться раз в десятилетие, и современные телескопы уже способны его зафиксировать.

Такое явление станет настоящим прорывом в астрофизике. Во-первых, оно подтвердит существование первичных черных дыр – крошечных объектов, образовавшихся после Большого взрыва. Во-вторых, позволит впервые непосредственно засвидетельствовать излучение Хокинга, которое предполагает постепенное испарение черных дыр.

Взрыв черной дыры имеет особую научную ценность, ведь он высвободит все известные фундаментальные частицы – электроны, нейтроны – и даже те, что пока остаются гипотетическими, например темную материю. Более того, ученые ожидают появления так называемых "неизвестных неизвестных" – частиц, о которых человечество еще не догадывалось.

Идею таких взрывов еще в 1974 году выдвинул Стивен Хокинг. Он доказал, что черные дыры не только поглощают вещество, но и излучают частицы, постепенно теряя массу. В финальной фазе этот процесс превращается в мощную вспышку, подобную сверхновой. Для больших черных дыр этот конец наступит через миллиарды лет, но первичные черные дыры имеют значительно более короткий "жизненный цикл".

Ученые объясняют: чем легче черная дыра, тем горячее она становится и тем быстрее излучает частицы. Когда масса уменьшается, испарение ускоряется, пока не произойдет взрыв. Исследователи рассмотрели модифицированную модель, которая предполагает существование "темного электрона" – более тяжелой версии известного электрона. Это могло бы наделить черные дыры электрическим зарядом и временно останавливать их испарение.

По подсчетам команды, если такая модель верна, то в ближайшее время можно ожидать взрыва, который будет зафиксирован гамма-обсерваториями. Это позволит не только доказать существование первичных черных дыр, но и получить "каталог" всех частиц, из которых состоит Вселенная.

Как отмечает астрофизик Хоаким Игуас Хуан, подобное открытие "полностью перевернет физику и поможет переписать историю Вселенной".

Как космос влияет на здоровье человека?

Пока одни ученые ждут взрыва черной дыры, другая группа ученых исследовала, какие последствия для организма может иметь полет в космос.

Оказывается, длительное пребывание в условиях микрогравитации, радиации и изоляции может значительно влиять на кроветворные стволовые и прогениторные клетки человека (HSPCs). Результаты, опубликованы 4 сентября в журнале Cell Stem Cell, показали: после 32–45 дней на орбите клетки теряли способность регенерировать, быстрее расходовали энергетические ресурсы, имели повреждения ДНК и сокращенные теломеры. Также наблюдалось воспаление в митохондриях и активация "скрытых" участков генома, что обычно остаются неактивными.