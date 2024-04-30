TikTok могут запретить на территории Евросоюза, глава Еврокомиссии не исключает такого шага

Во время недавних дебатов в Маастрихте с участием главных кандидатов на выборах в Европейский Союз 2024 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула на возможность запрета TikTok в ЕС.

Отвечая на вопрос о потенциале таких действий, фон дер Ляйен заявила, что это не исключено учитывая прецедент созданный в Соединенных Штатах, где TikTok грозит национальный запрет. Напомним, что президент США подписал закон, который заставляет владельца TikTok, компанию ByteDance, продать соцсеть в Америке, иначе она будет заблокирована.

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TikTok висит на волоске

Фон дер Ляйен отметила проактивную позицию Комиссии, утверждая, что она была "первым учреждением в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах", учитывая риски платформы.

Хотя фон дер Ляйен участвовала в дебатах не как председатель Комиссии, а как ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии, ее замечание соответствует более широкой тенденции вызовов, с которыми сталкивается TikTok в Европе.

Недавние события включают решение TikTok приостановить функцию, стимулирующую привлечение пользователей к приложению TikTok Lite, после расследования, проведенного Комиссией в соответствии с правилами модерации контента, Закона о цифровых услугах (DSA).

Кроме того, TikTok является объектом отдельного расследования в соответствии с DSA по его вероятной неспособности должным образом защитить несовершеннолетних. Комиссия, уполномоченная DSA, может прибегнуть к временному блокировке соцсети, в качестве крайней меры.

Что говорят в TikTok

Пока TikTok не прокомментировал новости, о возможном запрете в ЕС. Ранее в соцсети прокомментировали подписанный Байденом закон, который заставляет ByteDance продать платформу. Там отметили, что TikTok не будет искать кому продаться в США и, скорее всего, просто закроется.

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Ежедневная доля уникальных пользователей TikTok в США составляет лишь 5% от общего количества всех приложений ByteDance. Что касается ЕС, то пока не понятно, как отреагируют представители компании.

Почему TikTok может быть опасным? В США стремятся заблокировать соцсеть из-за того, что она передает данные американских граждан в Китай. Среди информации, которую собирает платформа: возраст, предпочтения, расположение, электронная почта и другая информация о пользователях. Именно поэтому в США требуют или продать американскую часть платформы местным владельцам, или же ее полностью заблокируют.



По ЕС, то здесь тоже занимаются вопросом безопасности пользователей. В частности Евросоюз обеспокоен аддиктивными алгоритмами соцсети, которые, по его мнению, могут вызвать привыкание и зависимость у несовершеннолетних пользователей. Этому также способствует программа бонусов в Lite-версии приложения, по которой сейчас идет отдельное расследование.