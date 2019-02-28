Что такое 5G и когда технология появится в Украине

Еще в декабре на мероприятии Snapdragon Tech Summit 2018 компания Qualcomm представила свой первый 5G-модем для смартфонов. Через несколько месяцев многие компании заговорили, что уже готовы представить свои устройства с поддержкой сетей пятого поколения.

Что такое 5G, как новая технология повлияет на развитие мобильного интернета и когда сети нового поколения придут в Украину разбирались журналисты Техно 24.

Что такое 5G?

Это пятое поколение мобильной связи, которое придет на смену существующему стандарту 4G. По прогнозам аналитиков настоящий "5G бум" ожидают в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. К слову, планируется несколько этапов внедрения сетей пятого поколения: сначала заработает 5G NR Non stand-alone, которая будет использовать уже существующую сеть 4G LTE eNB, позже 5G получит собственные частоты.

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Заметим, что в мире существует уже устоявшаяся тенденция представлять новое поколение сотовой связи через 10 лет после внедрения старшего. Поэтому первое поколение мобильных сетей появилось еще в начале 1980 годов. Через 10 лет миру представили улучшенные технологии – 2G. В начале 2000 годов пользователи получили доступ к скоростному интернету стандарта 3G, а последнее поколение скоростного интернета представили в 2009 году. И вот через 10 лет мир получит доступ к абсолютно новым технологиям 5G.

Технологии 5G обеспечат высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device, сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также более короткое время задержки, скорость интернета от 1 – 2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета вещей.

Что такое Интернет вещей?​Это концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Благодаря Интернету вещей из части действий и операций исключается участие человека, а это позволит полностью перестроить экономические и общественные связи.

В чем особенность новой технологии?

Технология 5G призвана решить одну из главных проблем предыдущего поколения – высокое энергопотребление. Благодаря этому устройства, подключенные к новым сетям, смогут поддерживать функцию "всегда онлайн".

Кроме того, предусмотрено, что новое поколение сетей обеспечит такую скорость передачи данных, которая будет конкурировать с проводным интернетом.



5G обеспечит скорость передачи данных до 10 ГБ в секунду

Среди услуг, которые предлагает 5G это реализация сверхширокополосной мобильной связи (Extreme Mobile Broadband, eMBB) с целью передачи "тяжелого" контента.

Волны миллиметрового диапазона демонстрируют ряд преимуществ перед частотами текущего поколения. Они менее чувствительны к помехам в виде стен, перегородок и листьев, обладают лучшим коэффициентом отражения, сохраняя мощность сигнала и требуют меньших затрат на оборудование при развертывании сети.

В перспективе у технологии есть все шансы не только сделать "Интернет вещей" доступным мейнстримом, но и полностью заменить Wi-Fi оборудование, которое не будет привязывать абонента к точке доступа с ограниченным радиусом действия.

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Среди основных требований 5G: пропускная способность сети до 20 Гбит/с по линии "вниз" (то есть к абоненту) и до 10 Гбит/с в обратном направлении. Поддержка одновременного подключения до 1 миллиона устройств на квадратный километр. Сокращение продолжительности задержки на радиоинтерфейсе до 0,5 мс (для сервисов межмашинной связи URLLC) и до 4 мс (для сервисов сверхширокополосной мобильной связи eMBB).

Когда 5G появится в Украине?

Как отмечалось ранее, эксперты прогнозируют полноценное развертывание первых 5G-сетей только в 2020 году, а вот масштабное внедрение новейших сетей состоится не раньше 2025 года. Однако уже несколько мировых телекоммуникационных операторов объявили о своей готовности запустить 5G.



Huawei объявила о своей готовности запустить 5G

В частности, одним из таких стал американский провайдер сотовой Verizon. К слову, именно эта компания совместно с южнокорейским гигантом Samsung разработала смартфон с поддержкой новых сетей – Samsung Galaxy S10 5G.

В Южной Корее планируют развернуть новые технологии к Олимпийским играм 2020. А вот в Германии в нескольких районах Гамбурга уже установили первые станции, которые станут ядром новой сети. К слову тестирование 5G там успешно завершилось в 2018 году. Среди стран, которые первые могут получить доступ к сетям пятого поколения может оказаться и Китай. Такие выводы следуют из большого количества анонсов смартфонов с поддержкой 5G именно для китайского рынка.

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Однако ждать скорого прихода 5G в Украине не стоит. Специалисты даже не называют приблизительных сроков появления технологии на территории нашей страны. Однако в ходе одной из пресс-конференций Петр Порошенко отметил, что власть активно работает над тем, чтобы украинцы быстрее испытали все преимущества сетей пятого поколения на себе.

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