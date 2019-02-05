Acer представила новые устройства для Chrome OS: характеристики и цена

Тайваньская компания Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2 под управлением Chrome OS. Цены на новинки стартуют от 999 долларов.

Характеристики Chromebase for Meetings 24V2. Новинка представляет систему для видеоконференций "все в одном" с сенсорным экраном для бизнес-пространств небольших и средних размеров. Благодаря устройству коллеги и клиенты компании смогут удаленно взаимодействовать друг с другом, как будто бы они находятся в одной комнате.

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Моноблок Chromebase for Meetings 24V2 оснащен 24-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), антибликовым покрытием и яркостью 250 нит. Чистое и громкое звучание обеспечивают два стереодинамика и два микрофона.

Устройство построено на процессоре Intel Core i7-8550U 8 поколения, имеет на борту 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD емкостью 32 ГБ для проведения видеоконференций без задержек.



Моноблок Chromebase for Meetings 24V2 предназначен для "простых задач"

Также сообщается о 5-мегапиксельной широкоугольной веб-камере, которая позволяет участвовать в видеоконференции вместе большему количеству пользователей.

Устройство обеспечивает раздельное общение до 25 абонентов через сервис Google Hangouts Meet. Те, у кого нет аккаунта Google, могут присоединиться к конференции в качестве гостя, нажав на ссылку приглашения.

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Харктеристики Chromebase 24I2. Это настольный компьютер "все в одном", оснащенный таким же дисплеем, как и моноблок Chromebase for Meetings 24V2.

Спецификации Chromebase 24I2 включают процессор Intel Core 8 поколения, до 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD емкостью до 128 ГБ.



Acer не сообщает, когда новые устройства поступят в продажу

Оба устройства оснащены портом USB 3.1 Type-C, четырьмя портами USB 3.1 Gen 1, разъемом HDMI, слотом для карт SD и разъемами RJ45. Опционально предоставляется комплект крепления VESA для размещения моноблоков на стене.

Цена и дата старта продаж. Модель Chromebase for Meetings 24V2 с Intel Core i7-8550U, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ SSD будет стоить 999 долларов (около 27 400 гривен). А вот для Chromebase 24I2 цена пока не известна. Также не сообщается дата старта продаж новинок.

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