Acer представила новый 4К-монитор: характеристики и цена

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Acer ET322QKCbmiipzx: характеристики и цена
Acer ET322QKCbmiipzx: характеристики и цена / Acer

Компания Acer представила новый монитор, который получил название ET322QKCbmiipzx. В основу новинки легла матрица VA размером 31,5 дюйма по диагонали.

Основные характеристики. Как сообщает ресурс 3DNews, панель соответствует формату 4K: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Также речь идет о сертификации DisplayHDR 600.

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Для монитора заявлены 95% охвата цветового пространства NTSC. Показатели типичной и динамической контрастности – 3000: 1 и 100 000 000: 1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов, а время отклика составляет 4 мс.

Acer ET322QKCbmiipzx
Acer ET322QKCbmiipzx имеет разрешение 4К

Панель обладает 2-ваттными стереофоническими динамиками и четырехпортовым концентратор USB 3.0. Для подключения источников сигнала есть два разъема HDMI 2.0 и один интерфейс DisplayPort 1.2.

Предусмотрена технология Blue Light Shield, которая способствует сокращению интенсивности синего цвета подсветки. Система Flicker Less, в свою очередь призвана уменьшить мерцание. Эти функции повышают комфорт при длительной работе и снижают нагрузку на зрительный аппарат.

Acer ET322QKCbmiipzx
Acer ET322QKCbmiipzx имеет функциональную подставку

Подставка допускает возможность изменения угла наклона дисплея в пределах 15 градусов. Габариты дисплея составляют 729,7 × 237,5 × 529,4 миллиметра, вес – около 7 кг.

Цена. Монитор Acer ET322QKCbmiipzx можно будет приобрести за 560 долларов (около 15 000 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Цены Acer
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