Acer представила новый монитор Predator XR342CKP: характеристики, цена

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Acer Predator XR342CKP: характеристики, цена
Acer Predator XR342CKP: характеристики, цена / Фото из открытых источников

Компания Acer без лишнего шума вывела на рынок игровой монитор Predator XR342CKP. Устройство получило 34-дюймовую изогнутую матрицу IPS с разрешением 3440 x 1440 пикселей, частотой обновления кадров 100 Гц, а также новинка поддерживает AMD FreeSync.

Об этом сообщает Overclockers.

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Acer Predator XR324CKP способен отображать 1,07 миллиардов оттенков, характеризуется яркостью 300 кд/м², время отклика 1 мс (MPRT), контрастностью 1000:1, радиусом кривизны 1900 миллиметров и углами обзора 172 и 179 градусов по горизонтали и вертикали соответственно. При активной функции AMD FreeSync частота обновления может динамически подстраиваться в диапазоне от 48 до 100 Гц.

Acer Predator XR342CKP
Acer Predator XR342CKP получил диагональ 34 дюйма

Для подключения к ПК можно использовать интерфейсы HDMI и DisplayPort. В состав устройства также входят 7 Вт стереодинамики и концентратор USB 3.0 на четыре порта.

Acer Predator XR342CKP
Acer Predator XR342CKP уже доступен в продаже

В европейской рознице монитор Acer Predator XR342CKP доступен по цене от 850 евро (около 26 100 гривен). Что интересно, на официальном сайте тайваньского вендора указана поразительная рекомендованная стоимость в 1800 долларов (около 47 650 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Цены Acer
Источник: Техно
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