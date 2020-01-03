Аэротакси Lilium Jet вскоре совершит первый маршрутный рейс

После испытаний летающего такси Lilium Jet в октябре разработчики поделились новыми подробностями о своем детище. На технологической конференции Slush, которая прошла в Хельсинки, коммерческий директор компании Ремо Гербер назвал ключевые преимущества новинки перед наземными аналогами и сообщил ожидаемые сроки старта первых городских полетов в Европе.

По словам Гербера, сейчас Lilium занимается сертификацией летающего такси в Европе и США. Согласно предварительным расчетам, в 16 крупных городах на старте проекта можно создать не менее 100 посадочных маршрутов, сообщили Venturebeat.

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Как аэротакси собирается завоевать рынок перевозок

По сравнению с традиционными автомобилями у аэротакси будет ряд конкурентных преимуществ. В частности, аэрокар не ограничен в движении по дорогам и трассам, а при необходимости маршрут можно быстро изменить.

Скорость Lilium Jet будет достигать 300 километров в час, а одновременно воздушное такси может взять на борт до 4 человек – это позволит людям поселиться вдали от городов, не теряя много времени, чтобы добраться до работы. Стоимость полета еще не объявлена, но разработчики уверены, что она будет сравнительно невысокой.

Аэротакси могут появиться уже в ближайшее время

Благодаря возможностям вертикального взлета и посадки перевозчики смогут существенно сэкономить на взлетной полосе и другой инфраструктуре. Кроме того, электромоторы работают очень тихо и не производят вредных выхлопов – оборудовать посадочные площадки можно будет практически где угодно.

Гербер отметил, что мечтает жить ближе к природе и многие захотят уехать из душных городов. Решению этих проблем будет способствовать воздушное такси, которое, по его оценкам, поднимется в воздух не позднее 2025 года.

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