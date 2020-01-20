Amazon разрабатывает систему оплаты с помощью ладони

Компания Джеффа Безоса занялась разработкой терминалов оплаты, которые получают данные о владельце банковской карты путем сканирования ладони. Предполагается, что такие терминалы позволят ускорить процесс оплаты и будут устанавливаться в заведениях с большим потоком клиентов: кафе или заведениях фастфуда.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с темой людей.

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Что известно о проекте Amazon

Сейчас проект находится на ранней стадии, но компания уже провела переговоры с Visa, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial по поводу тестирования новых технологий.



Технология позволит рассчитываться за покупки с помощью ладони

Среди прочего нужно решить несколько вопросов: как будет происходить процесс привязки карты к уникальному отпечатку ладони, а также каким образом покупатель сможет выбрать нужную карту для списания средств, если у него их несколько.

К слову, технологию оплаты с помощью сканирования ладони Amazon запатентовала еще в конце декабря.

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