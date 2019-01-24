Amazon тестирует новую уникальную систему доставки

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Amazon тестирует доставку с помощью роботов
Amazon тестирует доставку с помощью роботов / blog.aboutamazon.com

Компания Amazon работает над созданием новой системы доставки Amazon Scout. Она предусматривает отправку продукции с помощью самоходных электрических машин-роботов.

Эта информация опубликована в официальном блоге Amazon. Сейчас компания проводит "полевое" тестирование. Эта робомашина размером как небольшой холодильник. Она самостоятельно может катиться по тротуарам и доставлять товары.

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Так, на выбор у клиентов есть два способа доставки:

  1. Традиционный (с помощью курьера)
  2. С помощью робота Amazon Scout.

Сейчас в компании работают роботы-курьеры. Они могут работать только в светлое время суток. Во время первых доставок транспортное средство будет сопровождать сотрудник Amazon.

Как работает робот-курьер Amazon: видео

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Теги: Техно Искусственный интеллект Amazon робототехника
Источник: Техно
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