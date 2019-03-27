AMD снизила цены на процессоры Ryzen 2000

Уже этим летом компания AMD может представить и выпустить свои новые настольные процессоры Ryzen 3000 серии. Новые чипы будут построены на базе архитектуры Zen 2 и будут производиться за 7-нанометровым техпроцессом.

Известный американский интернет-магазин Newegg снизил цены на целый ряд процессоров AMD Ryzen второго поколения.

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Новые цены на процессоры AMD Ryzen 2000. Да, 8-ядерный процессор Ryzen 7 2700 подешевел сразу на 50 долларов и теперь продается за 249 долларов (около 6800 гривен). В свою очередь цена "народного" 6-ядерного AMD Ryzen 5 2600 снизилась с 200 долларов до 165 долларов (около 4500 гривен).

Наконец, флагманский 8-ядерный Ryzen 7 2700X продается сейчас за 295 долларов (около 8000 гривен), что намного меньше стоимости его основного конкурента Core i7-8700K.

Дорожная карта AMD

Причины снижения цен. Подобное снижение цен наблюдалось и год назад в случае с процессорами Ryzen первого поколения перед выходом их последователей. Данный подход позволяет уменьшить имеющиеся складские запасы продукции, освобождая место для новых чипов. И нынешнее снижение цен очередной раз указывает на то, что выход процессоров Ryzen третьего поколения на архитектуре Zen 2 уже не за горами.

Дата анонса и особенности процессоров AMD Ryzen 3000. По слухам, анонс Ryzen 3000 состоится в рамках выставки Computex 2019 в начале лета. А продажи новинок должны начаться примерно через месяц, в июле.

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Новые процессоры AMD принесут ощутимый прирост производительности, который обеспечат как архитектурные изменения, так и "переезд" на более прогрессивный 7-нм техпроцесс.

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