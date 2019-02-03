Американцы выпустили умную духовку с дополненной реальностью

Американская компания Whirlpool представила "умную" духовку. Новинка использует дополненную реальность, например для того, чтобы показать, как надо положить курицу или пиццу для приготовления.

Как пишет издание The Verge, новинка оснащена 27-дюймовым прозрачным LCD-дисплеем Connected Hub, который показывает рецепты. Он установлен на дверце духовки.

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Сначала пользователь выбирает блюдо, а далее на экране появится список ингредиентов и место, где нужно разместить продукты.

Что еще полезного? Умная духовка может предложить пользователю правильно разместить продукты. Например, программа предложила положить лосось на верхнюю решетку, а спаржу – на нижнюю, чтобы оба продукты были готовы одновременно.

При этом с помощью дополненной реальности можно увидеть, как будет выглядеть готовое блюдо.

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