Американский конгрессмен тратил бюджетные деньги на игры в Steam

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Дункан Хантер / Axios

В 2016 году конгрессмена США от республиканской партии в Калифорнии Дункана Хантера обвинили в слишком роскошной жизни. Расследование показало, что средства, которые предназначались для ведения предвыборной кампании, он тратил на себя, в частности на покупку игр в Steam.

Во вторник, 3 декабря, суд признал вину Хантера и теперь политику грозит тюрьма, сообщает Polygon.

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На что политик тратил деньги

Интересно, что Хантер тратил деньги на пустяки: он покупал билеты в кино, еду в кафе, модные кроссовки, наборы LEGO и собачий корм, а также снимал на эти деньги гостиницы и купил очень много игр в Steam. На пополнение библиотеки в цифровом магазине Хантер спустил 1 302 долларов, а сумма общих растрат составила 150 000 долларов.

Пожалуй, самая забавная вещь, на которую Хантер тратил бюджетные деньги – это билеты на самолет для перевозки домашних кроликов.


Дункану Хантеру грозит до 5 лет тюрьмы

Наказание

Суд отмечает особую циничность действий конгрессмена, учитывая, что семья преступника находилась в это время по уши в долгах. Теперь неудачному вору светит либо срок до пяти лет, либо штраф в 250 тысяч долларов.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости политики Техно Игры Новости Техно Новости США Steam
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