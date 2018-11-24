Аналитики назвали самые популярные бренды смартфонов в мире

Компания Counterpoint Research представила результаты исследования, где проанализировали популярность производителей смартфонов третьего квартала 2018 среди пользователей.

Об этом сообщает nv.ua.

Согласно результатам, самым продаваемым брендом смартфонов в мире остается компания Samsung, занимая 19% на рынке. Далее идет китайская корпорация Huawei с 14%. А компания Apple держится на 3 месте с показателем 12%.

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На четвертом месте – компания Xiaomi, а за ней следуют другие китайские бренды – OPPO и Vivo.

Правда, лидером Samsung является не во всем мире. Так, активно смартфоны компании покупают в Европе, Африке и Латинской Америке.

Самые популярные бренды смартфонов в мире

А вот в Азии по количества продаж лидирует китайская компания Oppo с 16%, за ней идут Huawei и Vivo с 15%, Xiaomi с 14% и Samsung с 10%.

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