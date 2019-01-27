Android Q: Google объявила дату презентации новой операционной системы

Компания Google опубликовала в сети загадочное сообщение, которое скрывает в себе дату и место проведения ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019. Одним из главных событий мероприятия традиционно станет презентация новой версии Android.

Недавно разработчики XDA-Developers приобрели тестовый билд Android Q, раскрыв множество нововведений, а теперь стало известно об еще большем количестве грядущих изменений, сообщает 4PDA.

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В Google любят всевозможные пасхалки и загадки, поэтому к анонсу I / O 2019 компания подошла соответствующим образом. Пользователям пришлось решить сложную интерактивную головоломку, чтобы узнать дату и место проведения конференции для разработчиков в этом году.



Приглашение на Google I / O 2019

Когда предсавлять Android Q? Мероприятие запланировано на 7-9 мая в Амфитеатре Шорлайн, расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния.

Рад, что передача была получена :) Увидимся в Амфитеатре Шорлайн 7-9 мая в рамках I / O этого года,

– написал в Twitter глава Google Сундар Пичаи.

Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza — Sundar Pichai (@sundarpichai) 25 января 2019 г.

Какие новые функции получит Android Q? Ранее стало известно, что в Android Q появятся темная тема оформления, десктопный режим, новые настройки для разработчиков, смарт-блокировка устройства и обновленная система разрешающей способности для приложений.

Обзор новых функций в Android Q – смотрите видео

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