Apple официально представила Mac Pro: над ним уже смеются в соцсетях

В рамках конференции WWDC 2019 компания Apple представила новый персональный компьютер Mac Pro, ориентированный на профессионалов. Однако, его дизайн удивил и даже рассмешил пользователей.

Характеристики. Новинка работает на 28-ядерном процессоре Intel Xeon. Два графических процессора GPU объединяются по Infinity Fabric Link, который обеспечивает в 5 раз более высокую скорость, чем PCI.

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Также он получил фирменный ускоритель Apple Afterburner, который обеспечивает одновременный стрим видео в 8K ProRes RAW. Он оснащен 1,4-киловаттным блоком питания.



Новый Mac Pro

Цена. Новинка оценена в 5999 долларов (156 тысяч гривен) за базовую версию: Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор и 256 ГБ SSD. Он поступит в продажу в осенью.

Чем насмешил пользователей. ПК получил ручку, благодаря чему стал более портативным. Также с двух сторон он получил интересный дизайн. Но пользователям такой вид, почему-то напомнил терку.

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