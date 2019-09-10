Apple представила новое поколение самого бюджетного iPad

Во время осенней презентации Apple 2019 компания неожиданно представила новое седьмое поколение самого бюджетного iPad. При этом ранее об этой новинке ничего не было известно, поэтому анонс стал определенного рода сюрпризом.

Новая самая дешевая модель планшета iPad получила диалоговый экран 10,2 дюйма.

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Что касается технических характеристик, то об этом на презентации говорили немного. Известно лишь, что новинка будет работать со стилусом Apple Pencil и с физической клавиатурой Apple Smart Keyboard.



iPad имеет клавиатуру и поддерживает стилус

Он получил платформу Apple A10 Fusion. Процессор новинки несколько слабее, чем A10X Fusion, используемый во втором поколении iPad Pro. Но достаточно мощный для планшета начального уровня. Также известно, что планшет работает под управлением новой операционной системы iPadOS.

Во время презентации в Apple подчеркнули, что корпус нового планшета полностью изготовлен из переработанного алюминия. iPad весит менее 500 граммов.

Кстати, приятной неожиданностью для украинцев стал тот факт, что во время презентации новинки Apple использовала фото из Киева.

Цена. Стоимость iPad можно назвать доступной – 329 долларов долларов или 8 200 гривен.

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