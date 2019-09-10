Apple представила новое поколение самого бюджетного iPad

27 Читати новину українською
iPad 7 поколения
iPad 7 поколения

Во время осенней презентации Apple 2019 компания неожиданно представила новое седьмое поколение самого бюджетного iPad. При этом ранее об этой новинке ничего не было известно, поэтому анонс стал определенного рода сюрпризом.

Новая самая дешевая модель планшета iPad получила диалоговый экран 10,2 дюйма.

К теме: Презентация Apple 2019: что представила компания

Что касается технических характеристик, то об этом на презентации говорили немного. Известно лишь, что новинка будет работать со стилусом Apple Pencil и с физической клавиатурой Apple Smart Keyboard.

iPad
iPad имеет клавиатуру и поддерживает стилус

Он получил платформу Apple A10 Fusion. Процессор новинки несколько слабее, чем A10X Fusion, используемый во втором поколении iPad Pro. Но достаточно мощный для планшета начального уровня. Также известно, что планшет работает под управлением новой операционной системы iPadOS.

Во время презентации в Apple подчеркнули, что корпус нового планшета полностью изготовлен из переработанного алюминия. iPad весит менее 500 граммов.

Кстати, приятной неожиданностью для украинцев стал тот факт, что во время презентации новинки Apple использовала фото из Киева.

Цена. Стоимость iPad можно назвать доступной – 329 долларов долларов или 8 200 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 сентября
1535
Теги: Новости Техно iPad Apple Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 сентября 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
1533
Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
9 сентября 20:03 Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
45
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
9 сентября 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
583
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
8 сентября 22:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
1485
Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
8 сентября 22:01 Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
280
Новости
Больше новостей
Залиште відгук