Apple снова представит три модели iPhone: что известно о новинках

Обычно компания Apple представляет новые смартфоны в сентябре, однако слухи относительно новинок начинают появляться задолго до официального анонса. Снижение спроса на iPhone Xs, Xs Max и Xr заставило компанию активно работать над обновлением, а потому авторитетные источники уже делятся подробностями нового модельного ряда.

Дизайн и камеры. Business Insider, Bloomberg и The Wall Street Journal не раскрывают названия новинок, однако уверены, как минимум одна версия iPhone будет с утроенной основной камерой. The Wall Street Journal приписывает дополнительный модуль только сиквелу iPhone Xs Max, а в Bloomberg уверены, что и базовая версия флагмана получит третий глазок на задней крышке.

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Ранее утверждалось, что во всех iPhone 2019 года будет OLED-экран той же диагонали, что и у прошлогодних версий, но авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Xr-версия сохранит более дешевую LCD-матрицу в угоду финансовым соображениям.

Улучшится система распознавания лиц Face ID, а к 2020 году камеры iPhone станут лучше адаптированы для 3D-съемки и дополненной реальности.



Новые iPhone не получат значительных изменений в дизайне

Внешне модели 2019 года будут похожи на предшественников. Минг-Чи Куо намекнул на возможность появления iPhone с матовым стеклом сзади, однако вырез в экране сохранится.

Другие особенности. Неизменным останется зарядное устройство на 5 Вт, поэтому для быстрой зарядки владельцам iPhone, как и раньше, придется покупать 18-ваттное зарядное устройство из базового комплекта смартфона. С другой стороны, iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку с поддержкой AirPods и, возможно, Apple Watch.



Новые iPhone представят уже в начале сентября

О замене проприетарного разъема Lightning на унифицированный USB Type-C не сообщается, хотя прототипы с новым портом уже тестируются. Правда, инсайдеры не спешат сообщать объем аккумулятора.

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Все смартфоны ожидаемо улучшатся с точки зрения скорости процессора и объема оперативной памяти. Например, iPhone Xr (2019) получит 4 ГБ оперативной памяти вместо 3 ГБ.

А вот поддержку сетей нового поколения 5G Apple реализует не ранее 2020 года.



Цена новых iPhone не разглашается

Цена. Пока даже вероятная стоимость новых iPhone не сообщается. Скорее всего, более-менее правдивые цифры появятся уже летом, ближе к официальной презентации.

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