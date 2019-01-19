Apple выпустила аксессуар, который увеличит автономность новых iPhone

35 Читати новину українською
Apple выпустила аксессуар, который увеличит автономность новых iPhone
Apple выпустила аксессуар, который увеличит автономность новых iPhone / Mashable

На официальном сайте Apple появились чехлы Smart Battery Case для новых iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. Новые аксессуары позволят существенно увеличить емкость аккумулятора.

Об этом сообщает ain.

Читайте также: Новые детали о iPhone XI: смартфон получит существенные изменения камеры и "начинки"

В Apple отмечают что с новым чехлом iPhone смогут продемонстрировать такую ​​автономность:

• до 21 часов интернет-серфинга на iPhone Xs (ранее этот показатель составлял 12 часов)

• до 20 часов интернет-серфинга на iPhone Xs Max (ранее – 13 часов);

• до 22 часов интернет-серфинга на iPhone Xr (ранее – 15 часов).

Чехлы заряжаются с помощью Lightning-разъема и беспроводного протокола Qi от любого совместимого адаптера. Также поддерживается быстрая зарядка с помощью USB-PD адаптеров и кабеля Lightning-to-USB-C.

Smart Battery Case для iPhone Xs Max
Smart Battery Case для iPhone Xs Max

Кроме того, Smart Battery Case непосредственно интегрированы в iOS – пользователь может посмотреть в статус-баре уровень их заряда. Стоимость аксессуаров составляет 129 долларов (около 3400 гривен) независимо от модели смартфона. Однако цена в Украине пока неизвестна.

Отметим, впервые Apple представила Smart Battery Case с iPhone 7. В 2017 году, выпустив безрамочный iPhone X, компания оставила модель без подобного аксессуара.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Apple Техно iPhone Xs Max iPhone Xr iPhone Гаджеты iPhone Xs
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
сегодня 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 356
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
381
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
16 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 125
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
15 января 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 539
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
5199
Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
13 января 20:02 Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
618
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук