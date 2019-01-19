Apple выпустила аксессуар, который увеличит автономность новых iPhone

На официальном сайте Apple появились чехлы Smart Battery Case для новых iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. Новые аксессуары позволят существенно увеличить емкость аккумулятора.

Об этом сообщает ain.

Читайте также: Новые детали о iPhone XI: смартфон получит существенные изменения камеры и "начинки"

В Apple отмечают что с новым чехлом iPhone смогут продемонстрировать такую ​​автономность:

• до 21 часов интернет-серфинга на iPhone Xs (ранее этот показатель составлял 12 часов)

• до 20 часов интернет-серфинга на iPhone Xs Max (ранее – 13 часов);

• до 22 часов интернет-серфинга на iPhone Xr (ранее – 15 часов).

Чехлы заряжаются с помощью Lightning-разъема и беспроводного протокола Qi от любого совместимого адаптера. Также поддерживается быстрая зарядка с помощью USB-PD адаптеров и кабеля Lightning-to-USB-C.



Smart Battery Case для iPhone Xs Max

Кроме того, Smart Battery Case непосредственно интегрированы в iOS – пользователь может посмотреть в статус-баре уровень их заряда. Стоимость аксессуаров составляет 129 долларов (около 3400 гривен) независимо от модели смартфона. Однако цена в Украине пока неизвестна.

Отметим, впервые Apple представила Smart Battery Case с iPhone 7. В 2017 году, выпустив безрамочный iPhone X, компания оставила модель без подобного аксессуара.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно