Apple Watch Series 6: появились первые детали о новых умных часах

Только в сентябре компания Apple представила новые фирменные часы Apple Watch пятого поколения. Сейчас в сети появляются данные о новом поколении Apple Watch Series 6.

Как передает издание gizchina.com, прогноз по 6 поколению смарт-часов сделал известный аналитик Минг Чи-Куо.

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Что известно? Аналитик предполагает, что Apple Watch Series 6 получит более высокую производительность и лучшую защиту от воды. Хотя с предыдущими часами тоже можно принимать душ и даже плавать. Вероятно, улучшат защиту для фанатов подводного плавания и других экстремальных видов спорта.

Кроме того, производитель улучшит беспроводную передачу в часах, которая обеспечит более высокую скорость Wi-Fi и мобильную связь. Apple Watch Series 6 будет оснащен более производительным процессором S-серии и дисплеем MicroLED.

Также новые часы получат качественную функцию отслеживания сна. Еще одна интересная функция – технология разблокировки с помощью отпечатка пальца Touch ID.

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