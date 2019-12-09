Астероид Бенну оказался активным: что это значит

Данные, которые собрала межпланетная станция OSIRIS-Rex, помогли ученым классифицировать околоземной астероид Бенну как активный. Этот объект периодически создает пылевые выбросы, которые неоднократно фиксировал космический аппарат.

Какие данные собрал аппарат

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Как сообщает журнал Science, группа исследователей во главе с Данте Лауретти проанализировала данные, собранные межпланетной станцией OSIRIS-REx, которая работает вблизи 500-метрового околоземного астероида Бенну.

Аппарат с помощью бортовых камер системы TAGCAMS зафиксировал три больших выброса частиц пыли с поверхности астероида, состоявшихся 6 и 19 января и 11 февраля 2019 года, а также ряд похожих событий (их достоверность, однако, под вопросом).

Что такое активные астероиды?Это один из типов малых тел Солнечной системы: у них типичные для астероидов орбиты, но также они демонстрируют определенный уровень активности в виде выбросов пыли или образования хвоста, похожего на кометных.

Ученых интересовали источники этих выбросов, размер отлетевших частиц пыли, а также траектории их движения и механизмы выбросов.



Траектория выбросов астероида Бенну

Размеры выбросов и их скорость

Оказалось, что с поверхности Бенну улетали частицы с диаметрами от менее одного до десяти сантиметров со скоростью в диапазоне от менее 0,05 до более трех метров в секунду.



Фотографии выбросов частиц с поверхности Бенну

Убыль массы астероида в период с 31 декабря по 18 февраля 2019 года (включая три крупных выброса) составил около одного килограмма, а средняя скорость потери массы составила 10-4 г в секунду. Это на несколько порядков меньше, чем аналогичная величина, полученная для других активных астероидов (от 10 до 103 граммов в секунду).

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Источники выбросов

Предполагаемые источники больших выбросов располагались в южном полушарии астероида и в экваториальной части: они не демонстрируют явных отличий от других мест на Бенну в геологическом плане. Все события происходили ближе к вечернему времени, когда аппарат регистрировал до двухсот частиц.



Источники выбросов на астероиде Бенну

Моделирование траекторий частиц показывает, что некоторые из них возвращаются обратно на поверхность астероида.

Предполагается, что на Бенну могут работать три механизма генерации подобных выбросов:

Столкновение астероида с метеоритами;

Дегидратация филлосиликаты, входящих в состав вещества Бенну;

Взрывное разрушение пород из-за резкого нагрева и охлаждения. Что возможно из-за слишком быстрой смены дня и ночи на астероиде.

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