Автономное судно Mayflower от IBM пройдет первые испытания

Компания IBM совместно с некоммерческой исследовательской организацией Promare объявили о проведении первого испытательного плавания автономного судна Mayflower уже в марте. Целью автономного судна будет воспроизведение маршрута через Атлантику уже в конце 2020 года.

Цьогоріч у вересні проходитиме святкування 400-річчя знамениту подорож корабля Mayflower, на якому у 1620 році до Північної Америки прибули одні з перших англійських поселенців.

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Підготовка до плавання

Наразі корабель Mayflower перебуває на фінальному етапі будівництва в Гданську, Польща. Проте вже у березні цього року в морі буде протестований прототип системи штучного інтелекту AI Captain на основі штучного інтелекту IBM, завдяки якій автономний корабель Mayflower зможе без участі людини перетнути Атлантичний океан.



Команда проєкту автономного судна Mayflower / Фото IBM

Випробування корабля проводитимуться у Великобританії під пильним наглядом команди Plymouth Quest — дослідного судна Плімутськой морської лабораторії. Випробування допоможе оцінити, як працює система штучного інтелекту AI Captain у реальних умовах морської стихії.

У травні, після трьох місяців випробувань судна за участі людини за штурвалом, інженери планують продовжити тестування, щоб оцінити абсолютно автономну роботу Mayflower.

Коли Mayflower вирушить у подорож

Всередині вересня безпілотний корабель Mayflower повинен повторити історичний маршрут з Плімута у Великобританії до Плімута в американському штаті Массачусетс. Якщо все пройде успішно, Mayflower стане одним з перших повнорозмірних і цілковито автономних суден, яке змогло перетнути Атлантику. Старт плавання заплановано на 16 вересня 2020 року.

Цікаво, що Mayflower використовуватиме повністю автономну прикордонну систему на базі Red Hat Enterprise Linux і найновіших обчислювальних рішеннях IBM. Позаяк корабель не матиме доступу до широкосмугових з'єднань – він оброблятиме дані локально. Це підвищить швидкість прийняття рішень та суттєво скоротить обсяг переданих і збережених даних на судні.

Прикордонні обчислення дуже важливі для створення автономного корабля, такого як Mayflower. Корабель повинен розуміти ситуацію, приймати розумні рішення та діяти відповідно за мінімальний час, навіть при наявності перебоїв зі зв'язком,

– розповів Роб Хай, віцепрезидент та технічний директор Edge Computing, IBM.

Як проходитиме плавання корабля Mayflower:

Особливості системи штучного інтелекту AI Captain

Протягом останніх двох років фахівці займалися розробкою моделей штучного інтелекту корабля, використовуючи понад мільйон морських зображень, зібраних з камер у затоці Плімут-Саунд у Великобританії, а також бази даних з відкритим вихідним кодом. Тепер завдяки можливостям штучного інтелекту і периферійним обчислювальним системам IBM корабель Mayflower під час плавання зможе самостійно рухатися відкритим морем.



Центр симуляції та керування місіями автономного корабля Mayflower / Фото IBM

Система дозволяє розпізнавати інші кораблі, буйки та перешкоди, такі як земля, хвилерізи та сміття. Таким чином, технологічний корабель буде здатний "відчувати", "мислити" й діяти в динамічному середовищі — океані.

Очікується, що корабель стане одним з перших повнорозмірних і повністю автономних суден, яке зможе перетнути Атлантику. На думку експертів, успішна реалізація цього проєкту сприятиме подальшому розвитку автономних кораблів, а також трансформує майбутнє наукових морських досліджень.

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