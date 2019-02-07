Бюджетный смартфон Huawei Y7 2019 поступил в продажу в Украине: цена

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Huawei Y7 2019: цена в Украине
Huawei Y7 2019: цена в Украине / Фото из открытых источников

Новый недорогой смартфон Huawei Y7 2019 поступил в продажу в Украине. Смартфон может похвастаться двойной камерой и мощной батареей.

Как сообщили на официальном сайте Huawei, рекомендованная цена новинки – 5599 гривен.

Относительно характеристик, то Huawei Y7 2019 получил 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1520х720 пикселей. Вверху размещен круглый вырез для селфи-камеры. Разрешение фронталки – 16 Мп. Основная камера имеет два модуля с разрешением 13 и 2 Мп.

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Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 в паре с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Также Huawei Y7 2019 оснащен мощным аккумулятором, емкостью 4000 мАч. Как уверяют разработчики, этого будет достаточно для двух дней работы. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo.

Huawei Y7 2019

Huawei Y7 2019 получил хорошую батарею

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
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