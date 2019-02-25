Бюджетный смартфон Sony Xperia L3 представили официально: фото и характеристики

На выставке MWC 2019 компания Sony представила не только обновленные флагманскую и среднеценовую линейку смартфонов. Sony Xperia L3 – это представитель начального уровня, который может похвастаться неплохими характеристиками.

Об этом рассказали Техно 24 в пресс-службе Sony Mobile.

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Основные характеристики. "Сердцем" Sony Xperia L3 стал процессор процессор MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ.

Новинка получила 5,7-дюймовый экран. Применена панель формата 720p + с соотношением сторон 18:9. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч.



Sony Xperia L3 получил 5,7-дюймовый дисплей

Кроме того смартфон снабжен флеш-накопителем емкостью 32 ГБ. Дополнительно можно установить карту microSD. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 8.0 Oreo.

Камеры. Sony Xperia L3 – это первый смартфон линейки L с двойной камерой с разрешением 13 Мп и 2 Мп. Благодаря ей можно получить высококачественные художественные фотографии с красивым эффектом боке.



Sony Xperia L3 первым из линейки получил двойную основную камеру

Фронтальная камера L3 с разрешением 8 Мп идеально подходит для селфи в портретном режиме, в котором можно использовать эффекты мягкой кожи, свечение, резкости и боке. Благодаря вспышке дисплеем также можно получить идеальные селфи даже в условиях низкого освещения.

Дата выхода и цена. Xperia L3 будет доступен в трех цветах: серебряном, черном и золотом. Новинка поступит в продажу уже в марте 2019 года. Сейчас цена смартфона не сообщается.



Sony Xperia L3 поступит в продажу в марте 2019 года

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