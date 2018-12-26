Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play протестировали на производительность

Новый бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play первым в мире получил процессор MediaTek Helio P35, информация о котором начала появляться еще в 2016 году. Особенностью нового чипсета стала поддержка технологии динамического ускорения центрального и графического процессоров.

Об этом сообщает iGeekPhone.

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В AnTuTu 8-ядерный MediaTek Helio P35, выполнен по 12-нанометровому техпроцессу и работает на частоте до 2,3 ГГц, набрал 86 352 балла. Это заметно больше, чем у Snapdragon 625, который в среднем набирает около 75 000 "попугаев".

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Результаты тестирования Xiaomi Mi Play на продуктивность

Как утверждает президент Xiaomi Лин Бин, популярная мобильная MOBA-игра King of Glory стабильно идет на Mi Play с частотой не менее 59 кадров в секунду.



Xiaomi Mi Play получил мощный процессор MediaTek Helio P35

Отметим, что Xiaomi Mi Play стал первым смартфоном компании с каплевидным вырезом в экране. Кроме нового процессора он получил 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения, аккумулятор емкостью 3000 мАч, двойную камеру с разрешением 12 Мп и сканер отпечатков пальцев. В Китае аппарат стоит 156 долларов (около 4 300 гривен).

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