Блогеры создали летающий робопылесос, который самостоятельно поднимается по лестнице: видео

Появление роботов пылесосов существенно облегчило жизнь многим людям, у которых нет времени на самостоятельную уборку дома. Однако даже у самых продвинутых моделей есть один существенный недостаток: они не способны подниматься и спускаться по лестнице. Это означает, что с этажа на этаж робопылесос приходится переносить вручную.

Видеоблогеры-инженеры Питер Сриполь и Уильям Осман из США решили эту проблему радикальным способом: они "научили" робопылесос летать, сообщает New Atlas.

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Особенности робопылесоса-коптера

За основу инженеры взяли дешевую модель робопылесоса, к корпусу которой прикрепили три небольших пропеллера. Кроме того, устройство обеспечили навесными направляющими, чтобы защитить его от вращения на одном месте. Аккумулятор для питания пропеллеров просто прикрепили к крышке пылесоса.

После первых успешных экспериментов инженеры научили летать мощный робопылесос Roomba. Полученный в результате прибор может подниматься по лестнице и проводить уборку в многоэтажных помещениях. Правда, для управления им с помощью радиопередатчика все еще необходимо оператор-человек.

Демонстрация работы робопылесоса-коптера:

Летающий робопылесос выглядит необычно, к тому же во время полета он генерирует много шума, а во время взлета и посадки разгоняет пыль пропеллерами. Поэтому неизвестно, вдохновит ли кого-то из производителей бытовой техники энтузиазм блогеров.

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