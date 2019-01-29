Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go представили официально: цена и характеристики

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Xiaomi Redmi Go - цена и фото новинки Xiaomi
Xiaomi Redmi Go: цена и характеристики / gsmarena.com

Компания Xiaomi официально представила свой очень бюджетный смартфон, получивший название Redmi Go. Новинка появится на европейском рынке уже в феврале.

Дизайн Xiaomi Redmi Go

Как пишет gsmarena.com новинка получила LCD-дисплей с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280×720 пикселей и соотношением сторон 16:9. Корпус изготовлен из пластика, он есть в двух цветах: черном и голубом. Вверху и внизу экрана видим толстые рамки, где размещены датчики и сенсорные кнопки управления.

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Характеристики Xiaomi Redmi Go

Устройство работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 с частотой до 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет один ГБ, а встроенной может быть 8 ГБ или 16 ГБ. При этом последнюю пользователь может дополнить – устройство имеет слот microSD.Xiaomi Redmi Go
Xiaomi Redmi Go можно купить в 2 цветах

Redmi Go получил довольно неплохую, как для таких бюджетных смартфонов, батарею – ее емкость составляет 3000 мАч.

На тыльной и фронтальной сторонах размещены по одному модулю камер. Основная имеет разрешение 8 Мп, а также вспышку. Разрешение селфи-камеры – 5 Мп.

Как можно догадаться из названия, новинка работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition), специально разработанной для очень бюджетных девайсов.

Xiaomi Redmi Go
Xiaomi Redmi Go стоит 80 долларов

Цена Xiaomi Redmi Go

Едва ли не самым приятным в новинке является ее цена. Redmi Go является действительно бюджетным. Его цена на европейском рынке стартует от 80 евро (чуть больше 2,5 тысячи гривен). Новинка поступит в продажу уже в феврале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi Go

  • Дисплей
  • Диагональ: 5 дюймов
    Разрешение: 1280 х 720 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 425
  • ПамятьОперативная: 1 ГБ
    Встроенная: 8/16 ГБ
  • КамераОсновная: 8 Мп 
    ​Фронтальная: 5 Мп
  • Аккумулятор3 000 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo (Go Edition)

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры Xiaomi
Источник: Техно
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