Через часы Xiaomi Mi Watch можно управлять автомобилем
Китайский производитель Xiaomi сообщил о партнерстве с производителем автомобилей Nio. Для этого китайский технический гигант выпустил специальное приложение для умных часов Xiaomi Mi Watch.
Как передает gizmochina.com, специальное приложение позволяет управлять некоторыми функциями в автомобилях Nio.
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Полезные функции
Умные часы Xiaomi Mi Watch становятся неким пультом дистанционного управления.
- Пользователи с помощью часов могут видеть разную информацию о машине, например уровень заряда аккумулятора, давление в шинах и тому подобное.
- Также с помощью часов можно заблокировать или открыть двери, опускать и поднимать окна, открывать багажник, управлять системой климат-контроля.
Xiaomi Mi Watch управляет автомобилем Nio / gizmochina.com
- Более того, машина может отправлять сообщения о неисправностях и ошибках, возникающих в процессе эксплуатации.
- Приложение позволяет определить местоположение автомобиля. Также через часы можно активировать сигнализацию и управлять габаритами и освещением.
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