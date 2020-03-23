Через часы Xiaomi Mi Watch можно управлять автомобилем

Китайский производитель Xiaomi сообщил о партнерстве с производителем автомобилей Nio. Для этого китайский технический гигант выпустил специальное приложение для умных часов Xiaomi Mi Watch.

Как передает gizmochina.com, специальное приложение позволяет управлять некоторыми функциями в автомобилях Nio. К теме Tesla переходит на "бесконтактный метод" продажи электромобилей Полезные функции Умные часы Xiaomi Mi Watch становятся неким пультом дистанционного управления. Пользователи с помощью часов могут видеть разную информацию о машине, например уровень заряда аккумулятора, давление в шинах и тому подобное.

Также с помощью часов можно заблокировать или открыть двери, опускать и поднимать окна, открывать багажник, управлять системой климат-контроля.

Xiaomi Mi Watch управляет автомобилем Nio / gizmochina.com Более того, машина может отправлять сообщения о неисправностях и ошибках, возникающих в процессе эксплуатации.

Приложение позволяет определить местоположение автомобиля. Также через часы можно активировать сигнализацию и управлять габаритами и освещением. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно