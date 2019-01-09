Что должны уметь работники в 2019 году – LinkedIn обнародовала рейтинг

69 Читати новину українською
Что должны уметь работники в 2019 году
Что должны уметь работники в 2019 году / lynda.com

Социальная сеть для установления деловых контактов LinkedIn обнародовала рейтинг самых востребованных навыков для работников и компаний в 2019 году.

Об этом пишет ain.ua.

Так, каждая позиция отсылает к курсам на LinkedIn Learning – образовательной платформе, созданной на базе портала Lynda.com, которую LinkedIn выкупила в 2015 году. На основе собранных данных и был создан рейтинг.

Читайте также: Как выросли зарплаты IT-специалистов в Украине: инфографика

Топ-5 навыков для сотрудников:

  1. креативность
  2. убедительность;
  3. умение сотрудничать;
  4. гибкость;
  5. тайм-менджемент.

Топ-25 навыков для компаний:

  1. облачные вычисления;
  2. искусственный интеллект;
  3. аналитические суждения;
  4. управления персоналом;
  5. UX-дизайн;
  6. разработка мобильных приложений;
  7. Видеопродакшн;
  8. лидерство в сфере продаж;
  9. перевод;
  10. аудиопродакшн;
  11. обработка натуральных запросов;
  12. научные вычисления;
  13. игровая разработка;
  14. SMM;
  15. анимация;
  16. бизнес-анализ;
  17. журналистика;
  18. цифровой маркетинг;
  19. индустриальный дизайн;
  20. разработка стратегий конкуренции;
  21. создание службы поддержки;
  22. тестирование софта;
  23. data science;
  24. компьютерная графика;
  25. корпоративные коммуникации.

Что такое LinkedIn? Это социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Здесь зарегистрированные пользователи могут создавать и поддерживать список контактов. LinkedIn также позволяет публиковать информацию о деловых поездках, будущих конференциях, прочитанных книгах и тому подобное. Соцсеть активно используют для поиска работы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: IT-бизнес Техно
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
8 января 21:03 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 1635
Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
8 января 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
Борис Немировський 772
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11442
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
7 января 16:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
Анастасія Можаровська 584
Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
6 января 20:06 Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
Михайло Года 527
Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
5 января 20:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
1121
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук