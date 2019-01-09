Что должны уметь работники в 2019 году – LinkedIn обнародовала рейтинг

Социальная сеть для установления деловых контактов LinkedIn обнародовала рейтинг самых востребованных навыков для работников и компаний в 2019 году.

Об этом пишет ain.ua.

Так, каждая позиция отсылает к курсам на LinkedIn Learning – образовательной платформе, созданной на базе портала Lynda.com, которую LinkedIn выкупила в 2015 году. На основе собранных данных и был создан рейтинг.

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Топ-5 навыков для сотрудников:

креативность убедительность; умение сотрудничать; гибкость; тайм-менджемент.

Топ-25 навыков для компаний:

облачные вычисления; искусственный интеллект; аналитические суждения; управления персоналом; UX-дизайн; разработка мобильных приложений; Видеопродакшн; лидерство в сфере продаж; перевод; аудиопродакшн; обработка натуральных запросов; научные вычисления; игровая разработка; SMM; анимация; бизнес-анализ; журналистика; цифровой маркетинг; индустриальный дизайн; разработка стратегий конкуренции; создание службы поддержки; тестирование софта; data science; компьютерная графика; корпоративные коммуникации.

Что такое LinkedIn? Это социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Здесь зарегистрированные пользователи могут создавать и поддерживать список контактов. LinkedIn также позволяет публиковать информацию о деловых поездках, будущих конференциях, прочитанных книгах и тому подобное. Соцсеть активно используют для поиска работы.

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