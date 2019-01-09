Что должны уметь работники в 2019 году – LinkedIn обнародовала рейтинг
Социальная сеть для установления деловых контактов LinkedIn обнародовала рейтинг самых востребованных навыков для работников и компаний в 2019 году.
Об этом пишет ain.ua.
Так, каждая позиция отсылает к курсам на LinkedIn Learning – образовательной платформе, созданной на базе портала Lynda.com, которую LinkedIn выкупила в 2015 году. На основе собранных данных и был создан рейтинг.
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Топ-5 навыков для сотрудников:
- креативность
- убедительность;
- умение сотрудничать;
- гибкость;
- тайм-менджемент.
Топ-25 навыков для компаний:
- облачные вычисления;
- искусственный интеллект;
- аналитические суждения;
- управления персоналом;
- UX-дизайн;
- разработка мобильных приложений;
- Видеопродакшн;
- лидерство в сфере продаж;
- перевод;
- аудиопродакшн;
- обработка натуральных запросов;
- научные вычисления;
- игровая разработка;
- SMM;
- анимация;
- бизнес-анализ;
- журналистика;
- цифровой маркетинг;
- индустриальный дизайн;
- разработка стратегий конкуренции;
- создание службы поддержки;
- тестирование софта;
- data science;
- компьютерная графика;
- корпоративные коммуникации.
Что такое LinkedIn? Это социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Здесь зарегистрированные пользователи могут создавать и поддерживать список контактов. LinkedIn также позволяет публиковать информацию о деловых поездках, будущих конференциях, прочитанных книгах и тому подобное. Соцсеть активно используют для поиска работы.
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