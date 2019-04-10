Цифра дня: компания Xiaomi установила очередной рекорд

Компания Xiaomi продолжает праздновать свое 9-летие. В честь праздника китайцы уже традиционно устроили распродажу популярных товаров разных категорий.

Как информирует Gizchina, за несколько часов продажи беспроводного пылесоса MIJIA Handheld Vacuum cleaner выручка превысила отметку 3 миллиона долларов.

Также за первые 12 часов Xiaomi продала более 200 тысяч телевизоров.

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Так распродажа уже стала самым грандиозным событием в истории Xiaomi. Продажи превысили отметку 223 млн долларов.

Согласно официальным данным, только за 5 минут с момента начала распродажи доход составил около 15 миллионов долларов. За первые 11 минут продажи превысили отметку 104 миллиона долларов. При этом продажи продолжают расти.

Что именно продавали со скидкой. В рамках распродажи компания продавала умный дверной замок Mijia, робот-пылесос и очиститель воздуха– этих продуктов продали на сумму более 1,5 миллиона долларов. Также продали стиральную и сушильную машину Mijia, рассчитанной на 10 кг – на этом заработали 7,5 миллиона долларов. Кондиционеров Mi Home продали более 20 000 единиц.

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