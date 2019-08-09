История игры Counter-Strike: от пользовательского мода к самой популярной "стрелялки" в мире

Сегодня Counter-Strike – один из самых популярных онлайн шутеров в мире. Однако 20 лет назад энтузиасты Минь Ли и Джесс Клифф вряд ли могли надеяться на такую популярность.

Журналисты Техно 24 подготовили для вас историю легендарной Counter-Strike, которой на этой неделе исполнилось 20 лет и интересные факты об игре.

Читайте также: Mortal Kombat покорила сцену america's Got Talent: невероятное выступление танцоров

Что известно об игре Counter-Strike

Это многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная и выпущенная для Microsoft Windows американской компанией Valve. Игра была в разные годы портирована на ряд платформ, в том числе MacOS, Linux и игровую приставку Xbox.

Игровой процесс Counter-Strike проходит в формате разбитого на несколько раундов матча между двумя командами игроков, одна из которых играет роль "террористов", а другая – контртеррористического спецназа. Перед началом каждого матча игроки выбирают "карту", на которой будет происходить битва.

Первые трейлеры игры Counter-Strike – смотрите видео

Команда может победить в раунде просто перебив всех противников, или выполнив определенные задачи, которые могут отличаться для разных карт. В начале каждого раунда игроки могут выбрать оружие и вспомогательное снаряжение для своих персонажей. По итогам каждого раунда игроки получают определенную сумму виртуальных денег, которые можно использовать для приобретения более мощного и эффективного оружия в следующем раунде.

CS: история версий

Первые попытки. В 1999 году первая версия игры Counter-Strike вышла как пользовательская модификация к уже известной тогда игры Half-Life. Ее создатель, канадец вьетнамского происхождения Мин (Gooseman) Ли, делал не коммерческий продукт об актуальной и острой проблеме, а модификацию – мод – другой игры на нужную ему тематику.

Скриншот из ранних версий игры Counter-Strike

Заметим, Half-Life официально увидела свет в 1998 году, а уже в 1999 году выпустили SDK набор, тогда и начали появляться первые модификации Half-Life под названием Counter-Strike 1.6, но название игры "Counter-Strike 1.6" придумали не сразу, а лишь в марте 1999 года, тогда и начали появляться первые сайты посвященные легендарному шутеру.

В Counter-Strike мультиплеерные баталии проходили в скоростных шутерах с фантезийными декорациями и полностью нереальной физикой, таких как Quake и Unreal Tournament. К ним Мин Ли также создавал моды, причем достаточно успешные: Navy Seals (мод к первому Quake) и Action Quake 2 (мод ко второму Quake, который он делал в составе сообщества модеров достаточно популярной в то время A-TEAM).

На то время все игры меркли в сравнении со свеженьким Half-Life от Valve, идеальной во всех отношениях на тот момент игрой. Именно для нее Мин Ли решил делать новый мод, потому что движок давал больший простор фантазии разработчика: удобный мультиплеер, современный на 1999 год инструментарий и более подходящие для реализации задумки декорации. Помогал Ли в создании хита, а также занимался раскруткой проекта Джесс Клифф.

Читайте также: Илон Маск рассказал о своем геймерском опыте

По словам разработчика, он работал от 30 до 40 часов в неделю во время учебы в университете.

Я надеялся, что в игру будет играть хотя бы кто-нибудь, и что начнется все с нескольких игроков, количество которых будет со временем расти,

– подчеркнул разработчик.

Однако отзывы игроков после релиза ошеломили Ли. Огромное количество позитива и энтузиазма побудили продолжать работу.

Первые успехи. Первая бета-версия Counter-Strike вышла 19 июня 1999 года. Игра постоянно дорабатывалась, появлялось новое оружие и новые карты. Шла борьба с багами и росла популярность. Широкая популярность к игре начала приходить между 1999 и 2000 годами выпуска пятой беты.

Стремление Ли создать более реалистичный шутер принесло свои плоды, и в 2000 году Valve заинтересовались модом. Они связались с Ли и взяли его на работу. Как оказалось, это было одно из лучших решений за время существования компании.

Спецназ в ранних версиях игры Counter-Strike

Counter-Strike под руководством Valve стала хитом. Простые механики и акцент на реализм делают игру привлекательной для геймеров и помогают продвижению в киберспорте. Принцип easy to learn, hard to master (легко начать, сложно стать профессионалом) Ли всегда ставил своим приоритетом, и именно это, по его словам, помогло игре добиться такого успеха.

Самая популярная версия игры – CS 1.6. 11 октября 2003 года мир увидела известная версия игры – CS 1.6. Именно в 1.6 играли школьники, убегая с уроков в середине 2000 годов, и именно с этой версии Counter-Strike начинает идти по планете победным киберспортивным шагом.

Скриншот из игры Counter-Strike 1.6

Призовые фонды начинают достигать сотен тысяч долларов, и Counter-Strike становится в один ряд с Starcraft, Warcraft и Quake 3.

Последние версии Counter-Strike. После 1.6 выходили новые версии:

23 марта 2004 года – Counter-Strike Condition Zero, которая является практически той же 1.6, но на другом движке.

7 октября 2004 года – Counter-Strike Source, которая понравилась не всем, поэтому многие продолжали играть в 1.6.

Наконец, 12 августа 2011 года Valve анонсировала Counter-Strike: Global Offensive. Абсолютно тот же привычный геймплей, но с самой современной графикой, обновленным движком, торговой площадкой и мастерской Steam. Через год, 21 августа 2012 года, игра официально увидела свет.

Читайте также: Еще больше Киану Ривза: фанаты игры Cyberpunk 2077 создали необычную петицию

Трейлер игры Counter-Strike: Global Offensive – смотрите видео

В этой версии шутер стал самым популярным видом киберспорта на планете. Призовые доходят до миллиона долларов, огромное количество премьер, мажор и минор-турниров, спонсорские контракты и многое другое.

Однако, CS 1.6 до сих пор держит завидную позицию в мире игр, не смотря на свой возраст и выход новых версий игры, таких как CS: Source и CS: GO.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно