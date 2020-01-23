Данные киевлян о комуслугах попали в открытый доступ

Сервис онлайн-оплаты коммунальных услуг ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр) сделал доступными для широкой общественности данные о коммунальных платежах киевлян и одесситов. Это случилось из-за уязвимости в сервисе.

Как передает издание ain.ua, все счета на оплату коммунальных услуг в Киеве и Одессе можно было получить, перейдя по ссылке.

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При этом, меняя цифры в этой ссылке, можно было видеть данные разных пользователей:

ФИО владельца квартиры;

площадь квартиры;

количество зарегистрированных жителей;

сумма каждого из платежей по конкретному адресу;

задолженность (если есть);

субсидия;

интернет-провайдер.

Скандал с данными киевлян о комуслугах

В чем опасность

Открытие для общего доступа информации об имуществе и коммунальных платежах может вызвать проблемы для пользователей. Ведь мошенники, которые получают такие сведения, могут, например, сделать выборку адресов с задолженностью и, представляясь коллекторами, требовать деньги.

Сейчас проблема уже устранена

Сейчас проблема на сайте уже устранена. Сейчас для получения доступа к данным нужно ввести уникальный ключ авторизации с бумажной квитанции. Это затрудняет возможность просмотра чужих данных. Однако много других компаний, предоставляющих коммунальные услуги, также формируют номера счетов таким образом: 15001, 15002 и тому подобное. Поэтому получить доступ к информации и в других сервисах тоже теоретически можно простым перебором цифр.

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