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Данные киевлян о комуслугах попали в открытый доступ

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Данные киевлян о комуслугах попали в открытый доступ / 24 канал

Сервис онлайн-оплаты коммунальных услуг ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр) сделал доступными для широкой общественности данные о коммунальных платежах киевлян и одесситов. Это случилось из-за уязвимости в сервисе.

Как передает издание ain.ua, все счета на оплату коммунальных услуг в Киеве и Одессе можно было получить, перейдя по ссылке.

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При этом, меняя цифры в этой ссылке, можно было видеть данные разных пользователей:

  • ФИО владельца квартиры;
  • площадь квартиры;
  • количество зарегистрированных жителей;
  • сумма каждого из платежей по конкретному адресу;
  • задолженность (если есть);
  • субсидия;
  • интернет-провайдер.

Скандал с данными киевлян о комуслугах

В чем опасность

Открытие для общего доступа информации об имуществе и коммунальных платежах может вызвать проблемы для пользователей. Ведь мошенники, которые получают такие сведения, могут, например, сделать выборку адресов с задолженностью и, представляясь коллекторами, требовать деньги.

Сейчас проблема уже устранена

Сейчас проблема на сайте уже устранена. Сейчас для получения доступа к данным нужно ввести уникальный ключ авторизации с бумажной квитанции. Это затрудняет возможность просмотра чужих данных. Однако много других компаний, предоставляющих коммунальные услуги, также формируют номера счетов таким образом: 15001, 15002 и тому подобное. Поэтому получить доступ к информации и в других сервисах тоже теоретически можно простым перебором цифр.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Коммунальные услуги Новости Киева Техно Интернет
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