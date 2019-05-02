Dell представила новые ноутбуки Vostro для малого бизнеса
Компания Dell расширила линейку ноутбуков Vostro, предназначенную для малого бизнеса. Новые модели получили названия Vostro 13 5000 и Vostro 15 7000.
Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе компании. Обе новинки представили во время форума Dell Technologies World 2019.
Модель Vostro 13 5000. Это самый тонкий и легкий ноутбук из всех моделей, созданных для бизнеса. Он получил диагональ дисплея 13 дюймов и вес – 1,18 кг. Толщина новинки составляет 14,9 мм.
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Один из самых тонких ноутбуков для бизнеса
Корпус выполнен из алюминия. FHD дисплей имеет трехстороннюю тонкую рамку и новую 2,7 миллиметровую HD-вебкамеру. При этом функция Waves MaxxAudio Pro улучшает звук. То есть этот ноутбук – хороший вариант для видеоконфенеций.
Vostro 15 7000. Как можно догадаться из названия, эта модель получила диагональ 15 дюймов. Она тоже создана в алюминиевом корпусе с тонкой рамкой, обрамляющей FHD дисплей.
Ноутбук создан в алюминиевом корпусе
В топовой модификации ноутбук оснащен 6-ядерным процессором Intel Core LakeH для Core i7 и графикой NVIDIA GeForce GTX 1650.
Цена. Новинки поступят в продажу с 16 мая.
- Стоимость модели 13 5000 составит 849 долларов (почти 23 тысячи гривен)
- Версия 15 7000 будет стоить 1149 долларов (31 тысячу гривен).
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