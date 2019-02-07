Dell тоже запатентовала девайс с гибким экраном

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Патент от Dell
Патент от Dell / pingvin.pro

Похоже, компания Dell тоже решила приобщиться к тренду с гибкими дисплеями и запатентовала подобное устройство. При этом девайс от Dell будет похож на ноутбук.

Как пишет издание pingvin.pro, новый патент получил уникальный дизайн и концепцию. Устройство будет состоять из нескольких частей, имеющих OLED-экраны. Также оно будет использовать шарнир для переключения между различными форм-факторами.

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Dell
Деталей о патенте пока немного

Необычный девайс может состоять из трех или четырех конфигураций. В патенте видим несколько вариантов раскладывания. Также видим, что дисплей имеет сплошную пленку, вроде OLED, которая расположена поверх сложенного корпуса.
Dell теж запатентувала девайс з гнучким екраном

Необычный девайс от Dell

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Теги: Техно Гаджеты Dell
Источник: 24 Канал
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