Dell тоже запатентовала девайс с гибким экраном

Похоже, компания Dell тоже решила приобщиться к тренду с гибкими дисплеями и запатентовала подобное устройство. При этом девайс от Dell будет похож на ноутбук.

Как пишет издание pingvin.pro, новый патент получил уникальный дизайн и концепцию. Устройство будет состоять из нескольких частей, имеющих OLED-экраны. Также оно будет использовать шарнир для переключения между различными форм-факторами.

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Деталей о патенте пока немного

Необычный девайс может состоять из трех или четырех конфигураций. В патенте видим несколько вариантов раскладывания. Также видим, что дисплей имеет сплошную пленку, вроде OLED, которая расположена поверх сложенного корпуса.



Необычный девайс от Dell

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