День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии

Кажется, теперь синонимом всем известной фразы "окей, гугл" можно сделать – "окей, вики", ведь почти все, чего мы не знаем, можно найти в "Википедии". В 2020-м году энциклопедия празднует свой 19 день рождения. Рассказываем об истории создания проекта, его успехе и украинской версии ресурса.

История Википедии

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Википедия – крупнейшая интернет-энциклопедия человечества. В прошлом году Википедия вошла в топ-15 самых популярных сайтов Украины; в то же время она заняла первую строчку по популярности среди некоммерческих ресурсов.

Идея создания такого портала принадлежит Джимми Уэйлсу и Ларри Сэнгеру. На самом деле, сначала они сделали электронную энциклопедию под названием Нупедия, или еще Нюпедия. Туда писали исключительно сертифицированные эксперты, все тексты внимательно проверялись и рецензировались. К сожалению, этот сайт просуществовал только 3 года, с 2000-го по 2003-й.



Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер – основатели "Википедии"

Уже из Нупедии родилась, собственно, всем привычная "Википедия", куда могли писать все. Уэйлс и Сэнгер впервые запустили ее 15 января 2001 года. Название происходит от двух слов: "вики" – вид веб-сайта, в котором пользователям можно самостоятельно менять контент, и "энциклопедия". Кстати, Нупедия не была Вики-сайтом.

Представьте себе мир, в котором каждый человек может свободно делиться знаниями всего человечества,

– так очертил цель "Википедии" один из ее основателей Джимми Уэйлс.

Со временем, в 2003 году, для технического обеспечения сайта, который начал развиваться бешеными темпами, владельцы создали некоммерческий фонд "Викимедиа". Он функционирует исключительно за счет пожертвований. В общем, кроме "Википедии" фонд "Викимедиа" имеет еще 11 подобных проектов вроде "Викисловарь", "Викицитатник", "Викиучебник", "Викиновости" и другие.



Вместе с "Википедией" Фонд "Викимедия" имеет 12 проектов

Сначала привычная нам "Википедия" состояла всего из одного единственного англоязычного раздела. Сейчас она насчитывает 300 языковых разделов и 51,9 миллиона всех статей.



Распечатанная Майклом Мендибергом "английская Википедия"

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Украинский сегмент Википедии

Украиноязычная версия Википедии появилась вместе с первой созданной статьей об "Атоме" 30 января 2004 года. В том же году 4 апреля был уже официально открыт украиноязычный раздел Википедии, тогда начисляли только 1 тысячу статей. По состоянию на 14 января 2020-го года уже есть 978 тысяч 982 украинские статьи. Благодаря этому мы занимаем 3 место среди "Википедий" на славянских языках по количеству статей и 11 среди европейских википедий.

В Украине существует ОО "Викимедиа Украина", учредителем которой является Юрий Пероганич. Он также является автором более 3000 статей "Википедии".

Если распечатать только украинский раздел "Википедии", то книга будет состоять из более чем 365 томов.

Самые популярные статьи украинской Википедии в 2019 году

В 2019 году лидеры списка впервые за последние десять лет изменились. Статьи "Украина" и "Тарас Григорьевич Шевченко" уступили первые ступеньки статьям о переходе церковных общин в Православную Церковь Украины и о президенте Украины Владимире Зеленском.

Впервые в истории украиноязычного раздела Википедии одна статья преодолела отметку в миллион посещений за год: свыше 1,07 миллиона человек посмотрели статью о переходе церковных общин в ПЦУ.

Благодаря президентским и парламентским выборам в Украине в список самых популярных вошло значительно больше статей о политиках, чем в позапрошлом году. Статью о Владимире Зеленском посмотрели более 850 тысяч раз, а также в топ-50 самых популярных вошли статьи о Петре Порошенко (421 тысяча просмотров), Дмитрии Разумкове (221 тысяча просмотров) и Алексее Гончаруке (212 тысяч просмотров).

Традиционно популярными остались статьи об известных исторических лицах (Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, Богдан Хмельницкий и др). Также читателей интересовали страны (Украина, Германия, Великобритания, Польша и др), крупные украинские города (например, Киев и Львов), значительные исторические события (Первая и Вторая мировые войны, Голодомор в Украине 1932-1933 гг. и др.).

В 2019 году список 25-ти самых популярных статей выглядит так:

Переход церковных общин в ПЦУ Владимир Александрович Украина Выборы Президента Украины 2019 Шевченко Тарас Григорьевич Порошенко Петр Алексеевич Киев Вторая мировая война Чернобыльская катастрофа Франко Иван Яковлевич Первая мировая война Леся Украинка Соединенные Штаты Америки Список украинских женских имен Германия Европейский Союз Львов Великобритания YouTube Киевская Русь Белки Голодомор в Украине (1932-1933) Богдан Хмельницкий Список украинских мужских имен Польша

В блоге "Викимедиа Украина" вы можете найти детальную версию списка топ-50 самых популярных статей в 2019 году, а также узнать о самых популярных статьях в категориях "Исторические фигуры", "Современники" и "Всплеск внимания".

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Как написать статью в Википедии

Разместить свой текст на "Википедии" достаточно просто, главным условием является соблюдение правил авторского права. То есть текст, который автор хочет опубликовать, должен быть его собственным, или же еще вариант: "изложенный собственными словами". К тому же можно делать дословные переводы иноязычных статей "Википедии". Каждая редакция текстов фиксируется и в открытом доступе. Таким образом в разделе "посмотреть историю" каждый читатель может выбрать нужную ему версию статьи.



Чтобы отредактировать уже существующий на "Википедии" текст, нужно сначала зарегистрироваться на сайте, а потом в нужной статье нажать на кнопку "редактировать" в верхнем правом углу (без регистрации фукций редактирования значительно меньше).

Итак, несмотря на то, что все статьи на "Википедии" представлены в энциклопедическом стиле, все же они являются довольно субъективными, потому что часто их участники не имеют ни научных степеней, ни достаточной осведомленности в нужной сфере. Поэтому в научных текстах все же ссылки на "Википедию" являются нежелательными и воспринимаются учеными как непрофессионализм. Хотя для ежедневных дискуссий и споров этот сайт идеально подходит для доказательства той или иной точки зрения, так же, как и в качестве источника для получения поверхностных знаний. Для более глубокой проработки нужного вопроса все же стоит обратиться в библиотеку и к первоисточникам.

Сегодня, 15 января 2020 года, мы празднуем 19-й День рождения одного из самых популярных сайтов в мире – "Википедии". С Днем рождения!

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