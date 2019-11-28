Дискету Apple Macintosh оценили в 7500 долларов

Сейчас пользователи все реже используют физические носители информации, такие как флешки или диски, а об использовании дискет и говорить нечего. Однако все же есть некоторые энтузиасты, которые готовы выложить тысячи долларов за раритетный накопитель, особенно если он стал частью истории именитой компании.

Торговая площадка RR Auction выставила на продажу дискету с системным программным обеспечением для Macintosh, сообщает 9to5mac.

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Фишкой дискеты стало не только содержание: к ее внешнему виду в прямом смысле приложил руку основатель Apple Стив Джобс.



Дискета для Apple Macintosh с подписью Стива Джобса

Несмотря на почтенный возраст товара, его прогнозируемая цена составила внушительные 7500 долларов, а сумма текущих ставок уже достигла 8 000 долларов. Причиной такого ценообразования стала личная подпись бывшего главы корпорации на корпусе накопителя.

Флоппи-диск Macintosh System Tools Version 6.0, подписанный черным фломастером. В хорошем состоянии, чернила слегка размазаны. Очень привлекательный формат редкой подписи Джобса, который неохотно оставлял автографы – он часто отвечал отказом на просьбу коллекционеров,

– говорится в описании лота.

Желающим принять участие в торгах организаторы аукциона предлагают выслать письмо, удостоверяющее подлинность лота. Аукцион продлится до 4 декабря – фанаты Apple и просто собиратели редких коллекционных предметов еще могут побороться за право покупки раритетной дискеты.

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