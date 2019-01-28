Дизайн смартфона LG G8 ThinQ рассекретили до официального анонса

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Смартфон LG G8 ThinQ получит похожий дизайн, как в LG G7 ThinQ
Смартфон LG G8 ThinQ получит похожий дизайн, как в LG G7 ThinQ / CNet

В сети опубликовали финальные рендеры еще не анонсированного флагманского смартфона LG G8 ThinQ. Устройство получит похожий дизайн с LG G7 ThinQ, топовые технические характеристики и удивит отсутствием традиционного аудиодинамика.

Самым заметным отличием станет изменение размещения основной камеры – с вертикального на горизонтальное положение. Неудивительно, что после LG V40 ThinQ с тройным модулем производитель решил снова использовать только два сенсора. Сканер отпечатков пальцев разместится на задней панели, отметили разработчики с портала XDA Developers.

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Дизайн и особенности LG G8 ThinQ. Судя по рендерам, в G8 ThinQ верхняя рамка будет толще, чем в прошлогодней модели. При этом вырез никуда не денется: в нем разместится одна фронтальная камера и четыре неизвестных датчика.

Возможно, в смартфоне появится некий аналог Face ID с продвинутым сканированием лица. Кроме того, в LG G8 ThinQ не стоит ждать традиционного разговорного динамика – звук будет передаваться через дисплей с помощью вибраций.

LG G8 ThinQ
Новый рендер смартфона LG G7 ThinQ

Основные характеристики LG G8 ThinQ. Ожидается, что смартфон получит новый процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, аккумулятор емкостью 4000 мАч, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, 3,5-мм разъем для наушников и операционную систему Android 9.0 Pie.

Самое интересное, что новый рендер LG G8 ThinQ практически идентичен тому, что ранее показал OnLeaks. Отметим, один из топ-менеджеров компании вступил в спор с инсайдером, доводя ложность его утечки.

LG G8 ThinQ
Рендер LG G8 ThinQ от инсайдера OnLeaks

Когда представят LG G8 ThinQ? По слухам, LG G8 ThinQ представят в конце февраля на MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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Теги: Техно LG MWC 2019 Смартфоны
Источник: Техно
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