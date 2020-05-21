Домашний интернет от Киевстар перестал работать по всей Украине

Пользователи из Днепра и Львова сообщают о массовых сбоях в работе домашнего интернета Киевстар – он просто перестал работать. Горожане массово пытаются дозвониться на горячую линию провайдера, однако пока это не удалось никому сделать.

Что случилось

Интересно День вышиванки: Viber запустил тематические стикеры

В четверг, 21 мая, около 9 утра у всех пользователей домашнего интернета от Киевстара начались проблемы со связью. Вскоре он просто исчез.

Масштабы проблемы

Сейчас известно, что проблемы возникли у пользователей из Днепра и Львова. Также в Twitter пользователи и из других городов Украины жалуются на аналогичные проблемы. Поэтому, вполне вероятно, что проблема не локальная, а более масштабная.

Попытки пользователей дозвониться на горячую линию провайдера оказались тщетными, об этом они сообщают в соцсетях.

@TwiyKyivstar: Домашній Інтерет не працює, додаток "Мій Київстар" - помилка запиту і "екран смерті", дзвінок на довідку - хронічно зайнято.

Що сі трапило? Знизили ставку інтерконнекту - то ви одразу закрилися? — Олег Головатенко (@holovatenko) May 21, 2020

Проснуться без интернета это уже типично, спасибо киевстар. — Алекс (@A1exTrask) May 21, 2020

лёг киевстар

отличное начало дня — человек-закат глаз (@dinakzl) May 21, 2020

@TwiyKyivstar, вашужнаташу, нормально дружили, а сейчас оборвался интернет и до службы поддержки не дозвониться. (Звонок сбрасывается или "напрямок перевантажаний"). У кого еще так? #киевстар #київстар — R.Beat (@rbeat_) May 21, 2020

Почему возникли проблемы

Никаких официальных сообщений о причинах неисправности Киевстар не сообщает. К слову, официальный сайт Киевстар перестал загружаться. Возможно, это также связано с проблемой исчезновения связи.

Позже представители Киевстар таки ответили на тысячи сообщений-жалоб пользователей в Twitter.

На данный момент действительно наблюдаются временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно скорее их устранить. Ориентировочный срок до 21.05.2020 18:00,

– говорится в сообщении.

На данный момент действительно наблюдаются временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее их устранить. Ориентировочный срок до 21.05.2020 18:00

Приносим извинения за неудобства. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 21, 2020

Лишь через полтора часа от времени возникновения проблем с домашним интернетом на странице Киевстар в фейсбуке появилось официальное сообщение о том. что в компании работают над решением сложностей со связью.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе​ Техно