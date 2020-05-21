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Домашний интернет от Киевстар перестал работать по всей Украине

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Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение / Фото из свободных источников

Пользователи из Днепра и Львова сообщают о массовых сбоях в работе домашнего интернета Киевстар – он просто перестал работать. Горожане массово пытаются дозвониться на горячую линию провайдера, однако пока это не удалось никому сделать.

Что случилось

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В четверг, 21 мая, около 9 утра у всех пользователей домашнего интернета от Киевстара начались проблемы со связью. Вскоре он просто исчез.

Масштабы проблемы

Сейчас известно, что проблемы возникли у пользователей из Днепра и Львова. Также в Twitter пользователи и из других городов Украины жалуются на аналогичные проблемы. Поэтому, вполне вероятно, что проблема не локальная, а более масштабная.

Попытки пользователей дозвониться на горячую линию провайдера оказались тщетными, об этом они сообщают в соцсетях.

Почему возникли проблемы

Никаких официальных сообщений о причинах неисправности Киевстар не сообщает. К слову, официальный сайт Киевстар перестал загружаться. Возможно, это также связано с проблемой исчезновения связи.

Позже представители Киевстар таки ответили на тысячи сообщений-жалоб пользователей в Twitter.

На данный момент действительно наблюдаются временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно скорее их устранить. Ориентировочный срок до 21.05.2020 18:00,
– говорится в сообщении.

Лишь через полтора часа от времени возникновения проблем с домашним интернетом на странице Киевстар в фейсбуке появилось официальное сообщение о том. что в компании работают над решением сложностей со связью.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Интернет
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